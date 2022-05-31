https://uz.sputniknews.ru/20220531/yujnaya-osetiya-priostanovila-prisoedinenie-k-rossii-24894407.html
Южная Осетия приостановила присоединение к России
Южная Осетия приостановила присоединение к России
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России до завершения обсуждений.
2022-05-31T09:27+0500
2022-05-31T09:27+0500
2022-05-31T09:27+0500
политика
южная осетия
референдум
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по присоединению к России. Об этом сообщает РИА Новости.Также он постановил "безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов", связанных с дальнейшей интеграцией Южной Осетии и России, и утвердил персональный состав делегации от республики для проведения переговоров с российской стороной.Напомним, инаугурация одержавшего победу на президентских выборах Алана Гаглоева прошла в конце мая. Ранее он заявлял, что Южная Осетия "будет готова провести референдум по вхождению в состав России, как только наступит время".До этого, указ о проведении референдума, запланированного на 17 июля, подписал экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время его предвыборной кампании на пост главы республики.В интервью РИА Новости он заявлял, что инициатива о проведении всенародного голосования – это шаг на пути к "стратегической цели" народа.Бибилов также утверждал, что возможность реализовать эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, но тогда она не была реализована.
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MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, референдум
Южная Осетия приостановила присоединение к России
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России до завершения обсуждений.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по присоединению к России. Об этом сообщает
РИА Новости.
"…Учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум, … признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации, всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации… постановляю:… до завершения консультаций приостановить действие указа президента Республики Южная Осетия от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия"", – говорится в тексте указа Гаглоева.
Также он постановил "безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов", связанных с дальнейшей интеграцией Южной Осетии и России, и утвердил персональный состав делегации от республики для проведения переговоров с российской стороной.
Напомним, инаугурация одержавшего победу на президентских выборах Алана Гаглоева прошла в конце мая. Ранее он заявлял, что Южная Осетия "будет готова провести референдум по вхождению в состав России, как только наступит время".
До этого, указ о проведении референдума, запланированного на 17 июля, подписал экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время его предвыборной кампании на пост главы республики.
В интервью РИА Новости он заявлял, что инициатива о проведении всенародного голосования – это шаг на пути к "стратегической цели" народа.
Бибилов также утверждал, что возможность реализовать эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, но тогда она не была реализована.