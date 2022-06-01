https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-samarkandskie-doshkolyata-sorevnovalis-na-begovelax--video-24939947.html
Как самаркандские дошколята соревновались на беговелах — видео
Как самаркандские дошколята соревновались на беговелах — видео
В Самарканде прошел второй веломарафон среди детей до 6 лет. Как это было — смотрите в нашем видео.
2022-06-01T18:21+0500
2022-06-01T18:21+0500
2022-06-01T18:36+0500
видео
самарканд
марафон
международный день защиты детей
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Он организован Министерством дошкольного образования при участии Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта страны.Соревнование открыли министр дошкольного образования Агриппина Шин, начальник главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования министерства дошкольного образования Шахноза Мирзиëева и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, в 2021 году в республике внедрили экологическое воспитание в систему дошкольного образования, а также методику езды детей на беговелах.В этом году в рамках проекта было отобрано 20 государственных детских садов, которым подарили 500 беговелов.Участие в веломарафоне приняли 120 детей из ДОО Самарканда. Длина дистанции составила 300 метров.Как это было и чем полезны беговелы — смотрите в нашем видео.
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самарканд, марафон, международный день защиты детей, видео
Как самаркандские дошколята соревновались на беговелах — видео
18:21 01.06.2022 (обновлено: 18:36 01.06.2022)
В Самарканде прошел второй веломарафон среди детей до 6 лет, приуроченный к Международному дню защиты детей.
Он организован Министерством дошкольного образования при участии Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта страны.
Соревнование открыли министр дошкольного образования Агриппина Шин, начальник главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования министерства дошкольного образования Шахноза Мирзиëева и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан
, в 2021 году в республике внедрили экологическое воспитание в систему дошкольного образования, а также методику езды детей на беговелах.
В этом году в рамках проекта было отобрано 20 государственных детских садов, которым подарили 500 беговелов.
Участие в веломарафоне приняли 120 детей из ДОО Самарканда. Длина дистанции составила 300 метров.
Как это было и чем полезны беговелы — смотрите в нашем видео.