https://uz.sputniknews.ru/20220601/kak-samarkandskie-doshkolyata-sorevnovalis-na-begovelax--video-24939947.html

Как самаркандские дошколята соревновались на беговелах — видео

Как самаркандские дошколята соревновались на беговелах — видео

В Самарканде прошел второй веломарафон среди детей до 6 лет. Как это было — смотрите в нашем видео.

2022-06-01T18:21+0500

2022-06-01T18:21+0500

2022-06-01T18:36+0500

видео

самарканд

марафон

международный день защиты детей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24934962_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_622618a93a42f9015c028c8c866c211c.jpg

Он организован Министерством дошкольного образования при участии Министерства спорта и Федерации велосипедного спорта страны.Соревнование открыли министр дошкольного образования Агриппина Шин, начальник главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования министерства дошкольного образования Шахноза Мирзиëева и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, в 2021 году в республике внедрили экологическое воспитание в систему дошкольного образования, а также методику езды детей на беговелах.В этом году в рамках проекта было отобрано 20 государственных детских садов, которым подарили 500 беговелов.Участие в веломарафоне приняли 120 детей из ДОО Самарканда. Длина дистанции составила 300 метров.Как это было и чем полезны беговелы — смотрите в нашем видео.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, марафон, международный день защиты детей, видео