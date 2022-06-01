https://uz.sputniknews.ru/20220601/kompaniya-svyazannaya-s-usmanovym-kupila-byvshuyu-pravitelstvennuyu-gostinitsu-24923594.html

Компания, связанная с Усмановым, купила бывшую правительственную гостиницу

Компания, связанная с Усмановым, купила бывшую правительственную гостиницу

В Узбекистане ушел с молотка гостиничный комплекс в Ташкенте. Победитель предложил 78,75 млрд сумов.

2022-06-01T11:06+0500

2022-06-01T11:06+0500

2022-06-01T11:06+0500

общество

компания

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok стало победителем тендерных торгов по гостиничному комплексу в Мирзо-Улугбекском районе столицы, сообщает Агентство управления госактивами.Одним из учредителей ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok является Лебединский горно-обогатительный комбинат. Он входит в структуру “Металлоинвеста”, который, в свою очередь, являются частью холдинга USM миллиардера Алишера Усманова.Как отмечается, торги проходили через электронную платформу E-auksion. Всего заявки подали 5 претендентов.Гостиничный комплекс, который, как пишут СМИ, использовался в правительственных целях, продан за 78,75 млрд сумов. Компания станет владельцем зданий после того, как полностью оплатит эту сумму.

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компания, узбекистан, ташкент