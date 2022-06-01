https://uz.sputniknews.ru/20220601/kompaniya-svyazannaya-s-usmanovym-kupila-byvshuyu-pravitelstvennuyu-gostinitsu-24923594.html
Компания, связанная с Усмановым, купила бывшую правительственную гостиницу
Компания, связанная с Усмановым, купила бывшую правительственную гостиницу
В Узбекистане ушел с молотка гостиничный комплекс в Ташкенте. Победитель предложил 78,75 млрд сумов.
2022-06-01T11:06+0500
2022-06-01T11:06+0500
2022-06-01T11:06+0500
общество
компания
узбекистан
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1030/30/10303065_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_353d63151eb5f9587b00859155da3c02.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok стало победителем тендерных торгов по гостиничному комплексу в Мирзо-Улугбекском районе столицы, сообщает Агентство управления госактивами.Одним из учредителей ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok является Лебединский горно-обогатительный комбинат. Он входит в структуру “Металлоинвеста”, который, в свою очередь, являются частью холдинга USM миллиардера Алишера Усманова.Как отмечается, торги проходили через электронную платформу E-auksion. Всего заявки подали 5 претендентов.Гостиничный комплекс, который, как пишут СМИ, использовался в правительственных целях, продан за 78,75 млрд сумов. Компания станет владельцем зданий после того, как полностью оплатит эту сумму.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1030/30/10303065_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_fd745847e605d53f1a74c32d5d58e1da.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
компания, узбекистан, ташкент
Компания, связанная с Усмановым, купила бывшую правительственную гостиницу
В Узбекистане ушел с молотка гостиничный комплекс в Ташкенте. Победитель предложил 78,75 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok стало победителем тендерных торгов по гостиничному комплексу в Мирзо-Улугбекском районе столицы, сообщает Агентство управления госактивами.
Одним из учредителей ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok является Лебединский горно-обогатительный комбинат. Он входит в структуру “Металлоинвеста”, который, в свою очередь, являются частью холдинга USM миллиардера Алишера Усманова.
Как отмечается, торги проходили через электронную платформу E-auksion. Всего заявки подали 5 претендентов.
"На торгах, прошедших в конкурентной среде, учитывалось предложение ООО Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok, предложившее цену выше других претендентов, а также стоимости, рассчитанной "Консультантом" и независимой оценочной организацией", — говорится в сообщении.
Гостиничный комплекс, который, как пишут СМИ, использовался в правительственных целях, продан за 78,75 млрд сумов. Компания станет владельцем зданий после того, как полностью оплатит эту сумму.