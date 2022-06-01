https://uz.sputniknews.ru/20220601/rossiya-povysit-kulturnye-otnosheniya-so-stranami-sng---video-24940909.html

Россия повысит культурные отношения со странами СНГ - видео

Россия повысит культурные отношения со странами СНГ - видео

Спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о культурных отношениях в СНГ, о русофобии на Западе и их попытке отменить Россию.

2022-06-01T20:02+0500

2022-06-01T20:02+0500

2022-06-01T20:02+0500

видео

снг

михаил швыдкой

запад

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Он отметил, что с 13 сентября в России пройдут дни культуры Казахстана. Артисты из республики приедут не только в Москву, но и в Астрахань, Казань.Что касается предметов искусства, задержанных ранее на Западе, России удалось отработать соответствующие механизмы и сегодня практически все экспонаты российского госфонда вернулись на родину из недружественных стран.По словам спецпредставителя, какое-то время российские экспонаты не будут отправляться на выставки даже в дружественные страны, так как нужно время для проверки правовой базы.“Как ни странно, но между странами СНГ нет никаких договоров о возврате таких вещей. С Германией и Францией, например, есть, а между странами СНГ - нет”, - уточнил Швыдкой.Как жить в условиях тотальной русофобии на Западе? Будут ли меняться стандарты обучения на освобожденных украинских территориях?Обо всем этом, и не только, смотрите в нашем видео.

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