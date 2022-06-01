https://uz.sputniknews.ru/20220601/rossiya-povysit-kulturnye-otnosheniya-so-stranami-sng---video-24940909.html
Россия повысит культурные отношения со странами СНГ - видео
Россия повысит культурные отношения со странами СНГ - видео
Спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о культурных отношениях в СНГ, о русофобии на Западе и их попытке отменить Россию.
2022-06-01T20:02+0500
2022-06-01T20:02+0500
2022-06-01T20:02+0500
видео
снг
михаил швыдкой
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24935048_0:0:1214:684_1920x0_80_0_0_cbde6c7cdce6c7b5b970508b5f245064.png
Он отметил, что с 13 сентября в России пройдут дни культуры Казахстана. Артисты из республики приедут не только в Москву, но и в Астрахань, Казань.Что касается предметов искусства, задержанных ранее на Западе, России удалось отработать соответствующие механизмы и сегодня практически все экспонаты российского госфонда вернулись на родину из недружественных стран.По словам спецпредставителя, какое-то время российские экспонаты не будут отправляться на выставки даже в дружественные страны, так как нужно время для проверки правовой базы.“Как ни странно, но между странами СНГ нет никаких договоров о возврате таких вещей. С Германией и Францией, например, есть, а между странами СНГ - нет”, - уточнил Швыдкой.Как жить в условиях тотальной русофобии на Западе? Будут ли меняться стандарты обучения на освобожденных украинских территориях?Обо всем этом, и не только, смотрите в нашем видео.
снг
запад
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/01/24935048_259:0:1214:716_1920x0_80_0_0_187c5872b3983af401c0dbd8169e3000.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, михаил швыдкой, запад, видео
Россия повысит культурные отношения со странами СНГ - видео
Спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью Sputnik Казахстан рассказал о культурных отношениях в СНГ, о русофобии на Западе и их попытке отменить Россию.
Он отметил, что с 13 сентября в России пройдут дни культуры Казахстана. Артисты из республики приедут не только в Москву, но и в Астрахань, Казань.
Что касается предметов искусства, задержанных ранее на Западе, России удалось отработать соответствующие механизмы и сегодня практически все экспонаты российского госфонда вернулись на родину из недружественных стран.
По словам спецпредставителя, какое-то время российские экспонаты не будут отправляться на выставки даже в дружественные страны, так как нужно время для проверки правовой базы.
“Как ни странно, но между странами СНГ нет никаких договоров о возврате таких вещей. С Германией и Францией, например, есть, а между странами СНГ - нет”, - уточнил Швыдкой.
Как жить в условиях тотальной русофобии на Западе? Будут ли меняться стандарты обучения на освобожденных украинских территориях?
Обо всем этом, и не только, смотрите в нашем видео
.