Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня
10:43 01.06.2022 (обновлено: 11:17 01.06.2022)
Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. В Ташкенте 1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей.
Программа детского фестиваля "Караван Чудес":
1 июня
11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);
12.00-19.00 – Станция профессий;
15.00- 20.00 – Станция Благотворительности;
15.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, фэйс-арт, аниматоры);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев, станция Fashion Kids от Afisha.uz и Dolce Vita — крупнейшей международной сети модельно-актерских школ;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);
18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;
18.30-19.00 – дефиле детской моды;
19.00-20.30 – праздничный гала-концерт от группы "Тантана" и звезд эстрады;
20.30 – праздничный салют;
20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.
4 июня
12.00-19.00 – Станция профессий;
12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, фэйс-фрт, фокусники);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
18.00-18:.0 – детская зумба от Zumba kids;
18.30-19.30 – шоу мыльных пузырей;
19.00-20.30 – праздничный концерт с участием звезд эстрады;
20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.
5 июня
11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);
12.00-19.00 – Станция профессий;
12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, фэйс-арт, аниматоры);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);
18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;
19.00-20.30 – итоговый концерт с участием танцевального коллектива "Жемчужина" и звезд узбекской эстрады;
20.30-22.00 – DJ PARTY.
Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры.
Вход на мероприятие свободный. В программе возможны изменения.