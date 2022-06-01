https://uz.sputniknews.ru/20220601/stala-izvestna-programma-detskogo-festivalya-karavan-chudes-do-5-iyunya-24922618.html

Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня

Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня

Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.

2022-06-01T10:43+0500

2022-06-01T10:43+0500

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общество

дети

праздник

международный день защиты детей

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. В Ташкенте 1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей. Программа детского фестиваля "Караван Чудес": 1 июня 4 июня 5 июня Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры. Вход на мероприятие свободный. В программе возможны изменения.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дети, праздник, международный день защиты детей, ташкент