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https://uz.sputniknews.ru/20220601/stala-izvestna-programma-detskogo-festivalya-karavan-chudes-do-5-iyunya-24922618.html
Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня
Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня
Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
2022-06-01T10:43+0500
2022-06-01T11:17+0500
общество
дети
праздник
международный день защиты детей
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. В Ташкенте 1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей. Программа детского фестиваля "Караван Чудес": 1 июня 4 июня 5 июня Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры. Вход на мероприятие свободный. В программе возможны изменения.
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дети, праздник, международный день защиты детей, ташкент

Стала известна программа детского фестиваля "Караван Чудес" до 5 июня

10:43 01.06.2022 (обновлено: 11:17 01.06.2022)
© Пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия УзбекистанаДетский фестиваль "Караван Чудес”
Детский фестиваль Караван Чудес” - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2022
© Пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана
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Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
ТАШКЕНТ, 1 июня — Sputnik. В Ташкенте 1, 4 и 5 июня в ТРК Next пройдет фестиваль "Караван Чудес". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Проведение мероприятия приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и направлено на раскрытие и поддержку творческих способностей детей.
Программа детского фестиваля "Караван Чудес":
1 июня
11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);
12.00-19.00 – Станция профессий;
15.00- 20.00 – Станция Благотворительности;
15.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, фэйс-арт, аниматоры);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев, станция Fashion Kids от Afisha.uz и Dolce Vita — крупнейшей международной сети модельно-актерских школ;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);
18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;
18.30-19.00 – дефиле детской моды;
19.00-20.30 – праздничный гала-концерт от группы "Тантана" и звезд эстрады;
20.30 – праздничный салют;
20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.
4 июня
12.00-19.00 – Станция профессий;
12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, фэйс-фрт, фокусники);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
18.00-18:.0 – детская зумба от Zumba kids;
18.30-19.30 – шоу мыльных пузырей;
19.00-20.30 – праздничный концерт с участием звезд эстрады;
20.30-22.00 – DJ & мультпоказ.
5 июня
11.00-12.30 – Ледовое шоу "Караван Чудес" (детско-юношеская сборная Узбекистана по фигурному катанию);
12.00-19.00 – Станция профессий;
12.00-19.00 – KIDS-площадка (мастер-классы для детей, фэйс-арт, аниматоры);
16.00-19.00 – Национальный парк силачей и канатоходцев;
16.00-18.00 – мастер-классы по гончарному искусству, рисование на асфальте и холстах;
17.00-18.00 – мастер-класс по йоге от Федерации йоги Узбекистана (Рахул Мишра, Индия);
18.00-18.30 – детская зумба от Zumba kids;
19.00-20.30 – итоговый концерт с участием танцевального коллектива "Жемчужина" и звезд узбекской эстрады;
20.30-22.00 – DJ PARTY.
Организаторами мероприятия выступают Министерство туризма и культурного наследия, ТРК Next и другие партнеры.
Вход на мероприятие свободный. В программе возможны изменения.
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