https://uz.sputniknews.ru/20220601/uzbekistan-vvodit-sotsialnye-normy-na-elektrichestvo-i-gaz-24929501.html

Узбекистан вводит социальные нормы на электричество и газ

Узбекистан вводит социальные нормы на электричество и газ

Профильные министерства предложили ввести норму на потребления электричества и газа. Они могут начать действовать уже с 1 июля.

2022-06-01T15:03+0500

2022-06-01T15:03+0500

2022-06-01T15:03+0500

общество

узбекистан

электричество

газ

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане вводятся социальные норма на потребление электричество и газа, сообщает Минэнерго страны.Это предусмотрено соответствующим законопроектом, разработанным Министерствами финансов, экономического развития и сокращения бедности и энергетики. Как отмечается, соцнормы на потребление вводятся для "социальной защиты малообеспеченных и низкодоходных слоев населения". Так, уже с 1 июля 2022 года норма по потреблению электроэнергии устанавливается в размере до 250 кВт.ч, по природному газу — в зависимости от сезона. В период с апреля по сентябрь — до 200 кубических метров, а с октября по март — до 700.При этом для населения предлагается установить дешевые тарифы. В частности, за электричество — 325 cумов за 1 кВт.ч, за газ 410 сумов вне зависимости от сезона. Потребление сверх нормы предложено рассчитывать с повышенным коэффициентом: 650 сумов за 1 кВт.ч электричества и 1 200 сумов за 1 кубометр газа, так же вне зависимости от сезона.Представители бизнеса в пределах нормы будут платить 600 сумов за электричество и 1150 сумов за газ. Для отдельных потребителей – Навоийской ГМК, Алмалыкской ГМК и бюджетных организаций — тарифы установлены еще дороже.По данным Минэнерго, природный газ в Узбекистане потребляет 4 млн. абонентов. На 85% этих домохозяйств, то есть 3,4 млн. абонентов, приходится в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако это лишь 35% (4,5 млрд кубических метров) от общего потребления в стране.Сжиженный газ для населения устанавливается в размере 1 600 сум. При этом с учетом того, что на одного абонента в месяц поставляется в среднем 20 кг сжиженного газа, дополнительные расходы абонента составят 9,6 тыс. сум в месяц.Цены на топливно-энергетические ресурсы, устанавливаемые с 1 апреля 2023 года, в 2024 и 2025 годах будут индексироваться с учетом уровня инфляции. Начиная с 2026 года будет осуществлен переход на оптовый рынок электроэнергии, природного и сжиженного газа, цены будут свободно формироваться.Что касается электроэнергии, то, по данным Минэнерго, в Узбекистане насчитывается 7,3 млн. абонентов. 80% потребляют в среднем до 200 кВт.ч электроэнергии в месяц. На долю этих домохозяйств приходится всего 31 процент (5,7 млрд. кВт. ч) от общего объема потребляемой населением электроэнергии.

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узбекистан, электричество, газ