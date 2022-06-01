https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-turtsii-napali-na-zelenskogo-iz-za-gruboy-oshibki-24932499.html

В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки

В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки

Турки назвали ключевую политическую ошибку Зеленского и обрушились на него с критикой.

2022-06-01T16:02+0500

2022-06-01T16:02+0500

2022-06-01T16:02+0500

в мире

турция

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Читатели турецкого издания Haber7 предъявили президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд серьезных обвинений, передает Sputnik Таджикистан.Пользователи считают, что Зеленский виновен в сложившейся ситуации в его стране. Кроме того, они назвали его главные политические ошибки.Бурное обсуждение в Сети вызвал пост, посвященный прошедшим переговорам главы Украины и лидера Турции Реджепа Эрдогана.Пресс-служба турецкого президента сообщила, что участники встречи обсудили последние события на Украине.Второй отметил, что с Украиной нужно быть "очень осторожными". По оценке читателя Haber7, Зеленский только пешка Запада.Глава Украины хочет столкнуть лбами Россию и Турцию, а его заявления - написаны и переданы заинтересованными государствами, подчеркнул пользователь.По его мнению, Анкара не должна разрывать отношения с Москвой. Иначе она будет "в крайне неблагоприятном положении".Многие читатели издания стали писать, что совещание Зеленского и Эрдогана прослушивало ЦРУ. Оно и решит, как надо поступить украинскому президенту, резюмировали они.Несколько комментаторов задались вопросом, когда Киев вернет Анкаре два самолета, еще одни отметили, что Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией.Ранее Эрдоган также провел совещание с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты рассмотрели региональные вопросы, в частности, операцию России на Украине и турецко-российские отношения.Читайте также:Казахстан не будет присоединяться к антироссийским санкциям — посол Кошербаев

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турция, владимир зеленский