https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-turtsii-napali-na-zelenskogo-iz-za-gruboy-oshibki-24932499.html
В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки
В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки
Турки назвали ключевую политическую ошибку Зеленского и обрушились на него с критикой.
2022-06-01T16:02+0500
2022-06-01T16:02+0500
2022-06-01T16:02+0500
в мире
турция
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Читатели турецкого издания Haber7 предъявили президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд серьезных обвинений, передает Sputnik Таджикистан.Пользователи считают, что Зеленский виновен в сложившейся ситуации в его стране. Кроме того, они назвали его главные политические ошибки.Бурное обсуждение в Сети вызвал пост, посвященный прошедшим переговорам главы Украины и лидера Турции Реджепа Эрдогана.Пресс-служба турецкого президента сообщила, что участники встречи обсудили последние события на Украине.Второй отметил, что с Украиной нужно быть "очень осторожными". По оценке читателя Haber7, Зеленский только пешка Запада.Глава Украины хочет столкнуть лбами Россию и Турцию, а его заявления - написаны и переданы заинтересованными государствами, подчеркнул пользователь.По его мнению, Анкара не должна разрывать отношения с Москвой. Иначе она будет "в крайне неблагоприятном положении".Многие читатели издания стали писать, что совещание Зеленского и Эрдогана прослушивало ЦРУ. Оно и решит, как надо поступить украинскому президенту, резюмировали они.Несколько комментаторов задались вопросом, когда Киев вернет Анкаре два самолета, еще одни отметили, что Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией.Ранее Эрдоган также провел совещание с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты рассмотрели региональные вопросы, в частности, операцию России на Украине и турецко-российские отношения.Читайте также:Казахстан не будет присоединяться к антироссийским санкциям — посол Кошербаев
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турция, владимир зеленский
В Турции "напали" на Зеленского из-за грубой ошибки
Турецкие пользователи назвали ключевую политическую ошибку президента Украины и обрушились на него с критикой.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Читатели турецкого издания Haber7 предъявили президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд серьезных обвинений, передает Sputnik Таджикистан
.
Пользователи считают, что Зеленский виновен в сложившейся ситуации в его стране. Кроме того, они назвали его главные политические ошибки.
Бурное обсуждение в Сети вызвал пост, посвященный прошедшим переговорам главы Украины и лидера Турции Реджепа Эрдогана.
Пресс-служба турецкого президента сообщила, что участники встречи обсудили последние события на Украине.
"Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Москву", - заявил один из читателей.
Второй отметил, что с Украиной нужно быть "очень осторожными". По оценке читателя Haber7, Зеленский только пешка Запада.
Глава Украины хочет столкнуть лбами Россию и Турцию, а его заявления - написаны и переданы заинтересованными государствами, подчеркнул пользователь.
По его мнению, Анкара не должна разрывать отношения с Москвой. Иначе она будет "в крайне неблагоприятном положении".
"Зеленский - человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ. Этот человек совсем не внушает доверия. Мы увидели это по его политике. Украина превратилась в болото", - уверен комментатор.
Многие читатели издания стали писать, что совещание Зеленского и Эрдогана прослушивало ЦРУ. Оно и решит, как надо поступить украинскому президенту, резюмировали они.
Несколько комментаторов задались вопросом, когда Киев вернет Анкаре два самолета, еще одни отметили, что Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией.
Ранее Эрдоган также провел совещание с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты рассмотрели региональные вопросы, в частности, операцию России на Украине и турецко-российские отношения.