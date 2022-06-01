https://uz.sputniknews.ru/20220601/v-uzbekistane-poyavitsya-novyy-institut-inostrannyx-yazykov-24926239.html
В Узбекистане появится новый институт иностранных языков
В Узбекистане появится новый институт иностранных языков
Вуз займется подготовкой и повышением квалификации филологов, педагогов, переводчиков и гидов-сопроводителей по иностранным языкам.
2022-06-01T12:11+0500
2022-06-01T12:11+0500
2022-06-01T12:11+0500
общество
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институт
филолог
педагог
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление об образовании Андижанского государственного института иностранных языков.Он начнет свою работу уже с нового учебного года, следует из документа. Вуз займется подготовкой и повышением квалификации филологов, педагогов, переводчиков и гидов-сопроводителей по иностранным языкам. Выпускникам будет присвоена квалификация по двум иностранным языкам.Также перед вузом ставится задача подготовки педагогов, обладающих знаниями и навыками применения в учебном процессе международных программ оценки (TALIS, PIRLS, PISA) и стандартов.Вступительные экзамены по направлению бакалавриата, начиная с 2023/2024 учебного года, будут состоять из профессионального (творческого) экзамена. На нем будут оцениваться 4 навыка (умение слушать и понимать, читать, писать и говорить) по предмету "иностранный язык".При этом абитуриентам, имеющим национальный сертификат по знанию иностранного языка на уровне B2 и выше или соответствующий ему международно признанный сертификат, начисляется максимальный балл без экзамена по этому предмету.
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узбекистан, вуз, институт, филолог, педагог
В Узбекистане появится новый институт иностранных языков
Вуз займется подготовкой и повышением квалификации филологов, педагогов, переводчиков и гидов-сопроводителей по иностранным языкам.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана подписал постановление
об образовании Андижанского государственного института иностранных языков.
Он начнет свою работу уже с нового учебного года, следует из документа. Вуз займется подготовкой и повышением квалификации филологов, педагогов, переводчиков и гидов-сопроводителей по иностранным языкам.
Выпускникам будет присвоена квалификация по двум иностранным языкам.
Также перед вузом ставится задача подготовки педагогов, обладающих знаниями и навыками применения в учебном процессе международных программ оценки (TALIS, PIRLS, PISA) и стандартов.
Вступительные экзамены по направлению бакалавриата, начиная с 2023/2024 учебного года, будут состоять из профессионального (творческого) экзамена. На нем будут оцениваться 4 навыка (умение слушать и понимать, читать, писать и говорить) по предмету "иностранный язык".
При этом абитуриентам, имеющим национальный сертификат по знанию иностранного языка на уровне B2 и выше или соответствующий ему международно признанный сертификат, начисляется максимальный балл без экзамена по этому предмету.