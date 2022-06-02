https://uz.sputniknews.ru/20220602/chem-opasny-gadjety-dlya-detey-24944553.html

Чем опасны гаджеты для детей

Чем опасны гаджеты для детей

С какого возраста ребенку можно давать смартфоны и планшеты, и как современные гаджеты влияют на здоровье малыша рассказала эксперт по детскому здоровью.

2022-06-02T07:30+0500

2022-06-02T07:30+0500

2022-06-02T09:28+0500

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Эксперт по детскому здоровью Алена Михайлова рассказала в интервью РИА Новости, какие проблемы может вызвать использование гаджетов у ребёнка.Детям до трех лет не рекомендуется вообще пользоваться гаджетами, потому что яркие мелькающие картинки нарушают формирование зрительного аппарата, перезагружают неокрепшую нервную систему.Замена живого общения технологиями может вызвать задержку развития, проблемы с формированием эмоциональных связей и ценностных ориентиров у ребенка.Также из-за гаджетов появляются проблемы с чтением: ребенку сложно понять текст, а чтение становится утомительным и неинтересным занятием.Эксперт добавила, что в подростком возрасте использование гаджетов мешает социализации. Подростки с недостатком живого общения более склонны к стрессам, депрессиям и суицидальным мыслям.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы плаваете

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ребенок, смартфон, гаджет