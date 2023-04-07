https://uz.sputniknews.ru/20230407/chem-opasny-gadjety-dlya-detey-24944553.html
Чем опасны гаджеты для детей
Чем опасны гаджеты для детей
С какого возраста ребенку можно давать смартфоны и планшеты, и как современные гаджеты влияют на здоровье малыша рассказала эксперт по детскому здоровью.
2023-04-07T22:00+0500
2023-04-07T22:00+0500
2023-04-07T22:00+0500
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ребенок
смартфон
гаджет
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Эксперт по детскому здоровью Алена Михайлова рассказала в интервью РИА Новости, какие проблемы может вызвать использование гаджетов у ребёнка.Детям до трех лет не рекомендуется вообще пользоваться гаджетами, потому что яркие мелькающие картинки нарушают формирование зрительного аппарата, перезагружают неокрепшую нервную систему.Замена живого общения технологиями может вызвать задержку развития, проблемы с формированием эмоциональных связей и ценностных ориентиров у ребенка.Также из-за гаджетов появляются проблемы с чтением: ребенку сложно понять текст, а чтение становится утомительным и неинтересным занятием.Эксперт добавила, что в подростком возрасте использование гаджетов мешает социализации. Подростки с недостатком живого общения более склонны к стрессам, депрессиям и суицидальным мыслям.Читайте также: Что происходит с организмом, когда вы плаваете
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смартфон планшет гаджет чем опасен для ребенка опасность польза вред мнение врача с какого возраста давать телефон как влияет на здоровье психологическое эксперт по детскому здоровью эмоциональное развитие депрессия социализация
смартфон планшет гаджет чем опасен для ребенка опасность польза вред мнение врача с какого возраста давать телефон как влияет на здоровье психологическое эксперт по детскому здоровью эмоциональное развитие депрессия социализация
Чем опасны гаджеты для детей
С какого возраста ребенку можно давать смартфоны и планшеты и как современные гаджеты влияют на здоровье малыша, рассказала эксперт по детскому здоровью.
Эксперт по детскому здоровью Алена Михайлова рассказала в интервью РИА Новости
, какие проблемы может вызвать использование гаджетов у ребёнка.
Детям до трех лет не рекомендуется вообще пользоваться гаджетами, потому что яркие мелькающие картинки нарушают формирование зрительного аппарата, перезагружают неокрепшую нервную систему.
"Ребенку в этот возрастной период важно исследовать мир вокруг себя: потрогать, понюхать, попробовать на вкус, а виртуальный мир гаджета не способствует этому развитию", — приводит её слова РИА Новости.
Замена живого общения технологиями может вызвать задержку развития, проблемы с формированием эмоциональных связей и ценностных ориентиров у ребенка.
Также из-за гаджетов появляются проблемы с чтением: ребенку сложно понять текст, а чтение становится утомительным и неинтересным занятием.
Эксперт добавила, что в подростком возрасте использование гаджетов мешает социализации. Подростки с недостатком живого общения более склонны к стрессам, депрессиям и суицидальным мыслям.