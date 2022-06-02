https://uz.sputniknews.ru/20220602/kombinat-tashkentvino-priobrel-bektemirskiy-spirtzavod-24949361.html
Комбинат "Ташкентвино" приобрел Бектемирский спиртзавод
Комбинат "Ташкентвино" приобрел Бектемирский спиртзавод
В прошлом году комбинат приобрел более 80 процентов продукции Бектемирского спиртзавода, а в этом — стал владельцем его основного пакета акций.
2022-06-02T10:43+0500
2022-06-02T10:43+0500
2022-06-02T10:44+0500
экономика
комбинат
завод
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Акционерное общество "Тошкентвино комбинати" выкупило основную долю в уставном капитале "Бектемир-спирт экспериментал заводи", сообщает Агентство по управлению госактивами.Отмечается, что комбинат приобрел 51 процент акций спиртзавода, принадлежащий ранее государству, за 48,8 млрд сумов.По данным Агентства, комбинат является стратегическим партнером спиртзавода. В прошлом году он приобрел более 80 процентов его продукции.Отмечается, что внедренная инфраструктура цифровой маркировки в производстве спирта и алкогольной продукции позволит АО "Тошкентвино комбинати" прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность всего бизнеса.
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комбинат, завод
Комбинат "Ташкентвино" приобрел Бектемирский спиртзавод
10:43 02.06.2022 (обновлено: 10:44 02.06.2022)
В прошлом году комбинат приобрел более 80 процентов продукции спиртзавода, а в этом — стал владельцем его основного пакета акций.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Акционерное общество "Тошкентвино комбинати" выкупило основную долю в уставном капитале "Бектемир-спирт экспериментал заводи", сообщает
Агентство по управлению госактивами.
Отмечается, что комбинат приобрел 51 процент акций спиртзавода, принадлежащий ранее государству, за 48,8 млрд сумов.
"Интерес в приобретении государственного пакета акций Актива выразили местные и иностранные претенденты, от которых были получены заявки и обеспечена конкурентная среда", — говорится в сообщении.
По данным Агентства, комбинат является стратегическим партнером спиртзавода. В прошлом году он приобрел более 80 процентов его продукции.
Отмечается, что внедренная инфраструктура цифровой маркировки в производстве спирта и алкогольной продукции позволит АО "Тошкентвино комбинати" прослеживать всю цепочку поставок до конечного потребителя и поднять эффективность всего бизнеса.