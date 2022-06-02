https://uz.sputniknews.ru/20220602/rossiya-stala-osnovnym-pokupatelem-samarkandskoy-chereshni-24964029.html

Россия стала основным покупателем самаркандской черешни

Россия стала основным покупателем самаркандской черешни

На долю России пришлось свыше 90% всего экспорта самаркандской черешни. Беларусь, занявшая второе место в этом списке, приобрела лишь 6% этой продукции.

2022-06-02T19:45+0500

2022-06-02T19:45+0500

2022-06-02T19:45+0500

экономика

черешня

беларусь

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1167/95/11679579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b766e5ea6e1b1917b2696f7e70ebcb4.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Россия стала основным импортером выращенной в Самарканде черешни, сообщает информационная служба областного таможенного управления.В этом году узбекский регион реализовал российским партнерам 188,4 тыс. тонн этой плодовой продукции. Это 91% экспорта всей черешни самаркандских производителей.Всего же область продала за рубеж 207 тыс. тонн. Из них 11,8 тыс. — в Беларусь (6%) и 6,9 тыс — в Туркменистан (3%).Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан и Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской, Самарской областей и Кубани.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

черешня, беларусь, экспорт