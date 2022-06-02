https://uz.sputniknews.ru/20220602/timur-kapadze-otsenil-uspexi-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-u-23--24955309.html

Тимур Кападзе оценил успехи сборной Узбекистана по футболу U-23

Тимур Кападзе оценил успехи сборной Узбекистана по футболу U-23

Тренер молодежной сборной Узбекистана поделился своим мнением о прошедшем матче с Туркменистаном.

2022-06-02T13:49+0500

2022-06-02T13:49+0500

2022-06-02T13:49+0500

спорт

узбекистан

футбол

молодежная сборная по футболу

сборная

тренер

туркменистан

матч

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В среду молодежная сборная Узбекистана по футболу провела свой первый матч в группе А против Туркменистана в рамках Кубка Азии U-23. Спортсмены из Узбекистана одержали победу со счетом 1:0.После матча главный тренер молодежной сборной Тимур Кападзе прокомментировал матч и оценил возможности узбекистнаской команды.Кападзе заявил, что все ребята в команде очень перспективные.При этом он отметил, что с возрастом участие спортсменов в турнирах становится все реже.Напомним: всего на первенстве Кубка Азии по футболу U-23, которое продлится до 19 июня, сразятся 16 сильнейших команд. Чемпионский титул будет защищать Республика Корея.

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