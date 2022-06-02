https://uz.sputniknews.ru/20220602/timur-kapadze-otsenil-uspexi-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-u-23--24955309.html
Тимур Кападзе оценил успехи сборной Узбекистана по футболу U-23
Тимур Кападзе оценил успехи сборной Узбекистана по футболу U-23
Тренер молодежной сборной Узбекистана поделился своим мнением о прошедшем матче с Туркменистаном.
2022-06-02T13:49+0500
2022-06-02T13:49+0500
2022-06-02T13:49+0500
спорт
узбекистан
футбол
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сборная
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матч
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В среду молодежная сборная Узбекистана по футболу провела свой первый матч в группе А против Туркменистана в рамках Кубка Азии U-23. Спортсмены из Узбекистана одержали победу со счетом 1:0.После матча главный тренер молодежной сборной Тимур Кападзе прокомментировал матч и оценил возможности узбекистнаской команды.Кападзе заявил, что все ребята в команде очень перспективные.При этом он отметил, что с возрастом участие спортсменов в турнирах становится все реже.Напомним: всего на первенстве Кубка Азии по футболу U-23, которое продлится до 19 июня, сразятся 16 сильнейших команд. Чемпионский титул будет защищать Республика Корея.
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Тимур Кападзе оценил успехи сборной Узбекистана по футболу U-23
Тренер молодежной сборной Узбекистана поделился своим мнением о прошедшем матче с Туркменистаном.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В среду молодежная сборная Узбекистана по футболу провела свой первый матч в группе А против Туркменистана в рамках Кубка Азии U-23. Спортсмены из Узбекистана одержали победу со счетом 1:0.
После матча главный тренер молодежной сборной Тимур Кападзе прокомментировал матч и оценил возможности узбекистнаской команды.
Кападзе заявил, что все ребята в команде очень перспективные.
"Конечно, мы готовились к этому турниру. В целом, о нем говорить пока рано, поскольку прошла только первая игра. Мы победили, но впереди еще матчи с Катаром, Ираном, а это тоже сильные команды. Задача перед нами стоит серьезная, но мы с ребятами поговорили, поэтому каждой игре они отдаются полностью", - рассказал тренер корреспонденту Sputnik.
При этом он отметил, что с возрастом участие спортсменов в турнирах становится все реже.
"Разница в два года чувствовалась, например, в матче с туркменами. А так, мы ни в чем не уступили. У многих ребят в сборной есть свои агенты. На этом турнире, я думаю, присутствует много селекционеров. Если хорошо выступим, думаю, многим ребятам поступят интересные предложения", - добавил Кападзе.
Напомним: всего на первенстве Кубка Азии по футболу U-23, которое продлится до 19 июня, сразятся 16 сильнейших команд. Чемпионский титул будет защищать Республика Корея.