https://uz.sputniknews.ru/20220602/uzbekistan-pokazal-svoi-literaturnye-novinki-na-vystavke-v-almaty-24955981.html

Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы

Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы

На Алматинской книжной ярмарке обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.

2022-06-02T14:46+0500

2022-06-02T14:46+0500

2022-06-02T14:46+0500

общество

узбекистан

алматы

выставка

ярмарка

узбекская литература

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан принял участие в Алматинской книжной ярмарке в Казахстане, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.Как отмечается, в мероприятии участвовало свыше 50 издательств и торговых представителей из России, Кыргызстана и Казахстана. На национальном стенде Узбекистана были представлены новинки современной литературы, изданной в стране в последние годы.Мероприятие способствует развитию книжной торговли, знакомству с последними достижениями издательского дела и книжной торговли, поиску решений существующих проблем в сфере, сотрудничеству и обмену опытом, говорится в сообщении.Обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.

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узбекистан, алматы, выставка, ярмарка, узбекская литература