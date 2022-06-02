https://uz.sputniknews.ru/20220602/uzbekistan-pokazal-svoi-literaturnye-novinki-na-vystavke-v-almaty-24955981.html
Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы
Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы
На Алматинской книжной ярмарке обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
2022-06-02T14:46+0500
2022-06-02T14:46+0500
2022-06-02T14:46+0500
общество
узбекистан
алматы
выставка
ярмарка
узбекская литература
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан принял участие в Алматинской книжной ярмарке в Казахстане, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.Как отмечается, в мероприятии участвовало свыше 50 издательств и торговых представителей из России, Кыргызстана и Казахстана. На национальном стенде Узбекистана были представлены новинки современной литературы, изданной в стране в последние годы.Мероприятие способствует развитию книжной торговли, знакомству с последними достижениями издательского дела и книжной торговли, поиску решений существующих проблем в сфере, сотрудничеству и обмену опытом, говорится в сообщении.Обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, алматы, выставка, ярмарка, узбекская литература
Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы
На Алматинской книжной ярмарке обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Узбекистан принял участие в Алматинской книжной ярмарке в Казахстане, сообщает
Агентство информации и массовых коммуникаций республики.
Как отмечается, в мероприятии участвовало свыше 50 издательств и торговых представителей из России, Кыргызстана и Казахстана.
На национальном стенде Узбекистана были представлены новинки современной литературы, изданной в стране в последние годы.
Мероприятие способствует развитию книжной торговли, знакомству с последними достижениями издательского дела и книжной торговли, поиску решений существующих проблем в сфере, сотрудничеству и обмену опытом, говорится в сообщении.
Обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.