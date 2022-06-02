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Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы
Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы
На Алматинской книжной ярмарке обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
2022-06-02T14:46+0500
2022-06-02T14:46+0500
общество
узбекистан
алматы
выставка
ярмарка
узбекская литература
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан принял участие в Алматинской книжной ярмарке в Казахстане, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.Как отмечается, в мероприятии участвовало свыше 50 издательств и торговых представителей из России, Кыргызстана и Казахстана. На национальном стенде Узбекистана были представлены новинки современной литературы, изданной в стране в последние годы.Мероприятие способствует развитию книжной торговли, знакомству с последними достижениями издательского дела и книжной торговли, поиску решений существующих проблем в сфере, сотрудничеству и обмену опытом, говорится в сообщении.Обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
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узбекистан, алматы, выставка, ярмарка, узбекская литература

Узбекистан показал свои литературные новинки на выставке в Алматы

14:46 02.06.2022
© Пресс-служба АИМККнижная ярмарка в Алматы
Книжная ярмарка в Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2022
© Пресс-служба АИМК
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На Алматинской книжной ярмарке обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан принял участие в Алматинской книжной ярмарке в Казахстане, сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики.
Как отмечается, в мероприятии участвовало свыше 50 издательств и торговых представителей из России, Кыргызстана и Казахстана.
На национальном стенде Узбекистана были представлены новинки современной литературы, изданной в стране в последние годы.
Мероприятие способствует развитию книжной торговли, знакомству с последними достижениями издательского дела и книжной торговли, поиску решений существующих проблем в сфере, сотрудничеству и обмену опытом, говорится в сообщении.
Обсуждены вопросы сотрудничества по переводу на казахский и кыргызский языки новых образцов узбекской литературы.
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