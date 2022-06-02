https://uz.sputniknews.ru/20220602/uzbekistan-zakupit-elektrichestvo-s-rogunskoy-ges-v-tadjikistane-24965438.html

Узбекистан закупит электричество с Рогунской ГЭС в Таджикистане

Узбекистан закупит электричество с Рогунской ГЭС в Таджикистане

Власти двух стран заключили меморандум о поставках ресурсов. Сейчас на Рогунской ГЭС вводят в эксплуатацию все агрегаты.

2022-06-02T20:05+0500

2022-06-02T20:05+0500

2022-06-02T20:05+0500

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рогунская гэс

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистан договорился об импорте электроэнергии с Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане, сообщает правительственная газета “Народное слово”.Отмечается, что стороны уже подписали соответствующий меморандум. В данное время Таджикистан занимается введением в эксплуатацию всех агрегатов.Поставки планируются начать уже этим летом. Окончательное же соглашение по объемам и тарифам намечено подписать только к концу года. По данным газеты, его могут заключить сроком на 10 лет.По данным Sputnik Таджикистан, Рогунская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в стране. Она расположена в 110 км восточнее Душанбе, ее проектная мощность - 13,1 млрд кВт⋅ч в год.Проектируемая высота плотины — 330 м, объем водохранилища — 13,3 млрд куб. м.Первый агрегат (агрегат № 6) Рогунской ГЭС был запущен в ноябре 2018 года. Второй агрегат станции — в сентябре 2019-го.Между тем, в самом Узбекистане к 2030 году должна появиться своя атомная электростанция. Строить ее будут по российским технологиям.В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.

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