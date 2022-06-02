https://uz.sputniknews.ru/20220602/v-pervomaysk-dostavili-iz-rossii-bolee-30-tonn-gumpomoschi---video-24961389.html

В Первомайск доставили из России более 30 тонн гумпомощи - видео

В Первомайск доставили из России более 30 тонн гумпомощи - видео

В очередной гуманитарный груз вошли продукты питания, средства гигиены, лекарства и предметы первой необходимости.

2022-06-02T17:59+0500

2022-06-02T17:59+0500

2022-06-02T17:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Российские военнослужащие доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в город Первомайск в ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.В первую очередь продуктовые наборы и медикаменты получили семьи с маленькими детьми, многодетные семьи и пожилые люди. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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лнр, гуманитарная помощь