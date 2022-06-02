https://uz.sputniknews.ru/20220602/v-sng-perevodyat-na-russkiy-mejdunarodnuyu-klassifikatsiyu-bolezney-24952938.html
В СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней
В СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней
Узбекистан участвует в межгосударственной рабочей группе по подготовке русскоязычной версии Международной статистической классификации болезней.
2022-06-02T12:06+0500
2022-06-02T12:06+0500
2022-06-02T12:06+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Страны СНГ участвуют в формировании русскоязычной версии Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11).Как сообщает исполком Содружества, заседание межгосударственной рабочей группы состоялось 31 мая на базе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации.В нем участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.Как отмечается, международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) – это медицинский справочник, созданный Всемирной организацией здравоохранения для учета и классификации заболеваний.Он является стандартной для всего мира методикой сбора данных и позволяет оптимальным методом кодировать и статистически обрабатывать медицинскую информацию.Одиннадцатый пересмотр этой версии одобрен ВОЗ и рекомендован к использованию с 1 января этого года. Однако на сегодняшний день официальная версия справочника представлена на английском, испанском, китайском и арабском языках.Российская Федерация занимается его переводом на русский. Для адаптации терминологии, используемой в практическом здравоохранении государств Содружества, создана рабочая группа.Очередная встреча рабочей группы пройдет в рамках конференции государств – участников СНГ по вопросам использования Международной статистической классификации болезней, которая пройдет 7 июля в Москве.
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В СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней
Узбекистан участвует в межгосударственной рабочей группе по подготовке русскоязычной версии Международной статистической классификации болезней.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Страны СНГ участвуют в формировании русскоязычной версии Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11).
Как сообщает
исполком Содружества, заседание межгосударственной рабочей группы состоялось 31 мая на базе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации.
В нем участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
Как отмечается, международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) – это медицинский справочник, созданный Всемирной организацией здравоохранения для учета и классификации заболеваний.
Он является стандартной для всего мира методикой сбора данных и позволяет оптимальным методом кодировать и статистически обрабатывать медицинскую информацию.
Одиннадцатый пересмотр этой версии одобрен ВОЗ и рекомендован к использованию с 1 января этого года. Однако на сегодняшний день официальная версия справочника представлена на английском, испанском, китайском и арабском языках.
Российская Федерация занимается его переводом на русский. Для адаптации терминологии, используемой в практическом здравоохранении государств Содружества, создана рабочая группа.
“В ходе нынешнего заседания члены рабочей группы обсудили основные подходы по переводу МКБ-11 на русский язык, в том числе по переводу классификации на национальные языки и последующей адаптации терминологии к практике систем здравоохранения государств Содружества, обменялись опытом по внедрению МКБ-11 в государствах – участниках СНГ”, - говорится в сообщении исполкома.
Очередная встреча рабочей группы пройдет в рамках конференции государств – участников СНГ по вопросам использования Международной статистической классификации болезней, которая пройдет 7 июля в Москве.