https://uz.sputniknews.ru/20220602/v-sng-perevodyat-na-russkiy-mejdunarodnuyu-klassifikatsiyu-bolezney-24952938.html

В СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней

В СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней

Узбекистан участвует в межгосударственной рабочей группе по подготовке русскоязычной версии Международной статистической классификации болезней.

2022-06-02T12:06+0500

2022-06-02T12:06+0500

2022-06-02T12:06+0500

общество

снг

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18054723_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_df1b255ff63981590b46c483cbe1e644.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Страны СНГ участвуют в формировании русскоязычной версии Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11).Как сообщает исполком Содружества, заседание межгосударственной рабочей группы состоялось 31 мая на базе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации.В нем участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.Как отмечается, международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) – это медицинский справочник, созданный Всемирной организацией здравоохранения для учета и классификации заболеваний.Он является стандартной для всего мира методикой сбора данных и позволяет оптимальным методом кодировать и статистически обрабатывать медицинскую информацию.Одиннадцатый пересмотр этой версии одобрен ВОЗ и рекомендован к использованию с 1 января этого года. Однако на сегодняшний день официальная версия справочника представлена на английском, испанском, китайском и арабском языках.Российская Федерация занимается его переводом на русский. Для адаптации терминологии, используемой в практическом здравоохранении государств Содружества, создана рабочая группа.Очередная встреча рабочей группы пройдет в рамках конференции государств – участников СНГ по вопросам использования Международной статистической классификации болезней, которая пройдет 7 июля в Москве.

снг

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг, узбекистан