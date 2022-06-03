https://uz.sputniknews.ru/20220603/evropa-otkazyvaetsya-ot-rossiyskoy-nefti--razbor-vozmojnyx-posledstviy-24991444.html

Европа отказывается от российской нефти – разбор возможных последствий

Европа отказывается от российской нефти – разбор возможных последствий

Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете импорта нефти РФ.

2022-06-03T20:47+0500

2022-06-03T20:47+0500

2022-06-03T20:47+0500

экономика

нефть

европа

евросоюз

импорт

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На текущей неделе в Брюсселе прошел внеочередной саммит Евросоюза, в ходе которого главы стран ЕС согласовали введение частичного эмбарго в отношении российской нефти.Ожидается, что запрет коснется 75% российских поставок "черного золота" в Европу, а к концу года этот показатель может вырасти до 90%.В подробностях ограничений, реальности достижения поставленных Европой целей и возможных последствиях от эмбарго как для России, так и для Европы, разбирался Sputnik.Неполноценный запретЛидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете импорта российской нефти. По их замыслу он незамедлительно должен коснуться 75% российских поставок, а к концу года планируется запретить до 90% импорта "черного золота" из России.Об этом в ходе саммита ЕС в Брюсселе заявили глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Запрет распространится на морские перевозки нефти (а также будут введены ограничения на страховку судов, перевозящих нефть из России), но временно не затронет трубопроводные поставки.Сразу после соответствующих заявлений (выставленных, естественно, как очередной гвоздь в крышку гроба российской экономики) начали появляться популистские высказывания от высокопоставленных европейских чиновников.Так, госпожа фон дер Ляйен заявила, что члены ЕС договорились "как можно скорее покончить с зависимостью от российских газа, нефти и угля", а господин Мишель рассказал о "сокращении огромного источника финансирования" для России.Авторитетное международное агентство Bloomberg даже на радостях подсчитало потенциальные потери РФ из-за европейского эмбарго. По их мнению, Россия потеряет около $22 млрд доходов в год ($10 млрд от запрета на морские поставки, еще $12 млрд после прекращения поставок по трубопроводу в Германию и Польшу, которые намерены полностью отказаться от российской нефти).Все звучит весьма радужно для Европы, жаждущей наконец задушить российскую экономику и чуть ли не еженедельно заявляющей, что вот теперь-то России точно конец (а он все никак не наступит).Только есть в этой приятной для ЕС истории один неприятный момент: практически сразу начали "всплывать" исключения, о которых главы Евросовета и Еврокомиссии изначально тактично промолчали.Европейский фальстартОказалось, что прекращение ввоза нефти морским транспортом произойдет не сразу, а лишь к началу следующего года. Это значит, что времени на перестроение рынков и перенаправление экспортных потоков на другие рынки (в том числе в Азию) у России есть.Стоит заметить, что Россия заблаговременно занялась переориентацией экспорта, пока европейцы спорили о введении нефтяного эмбарго. Уже сейчас огромное количество российской нефти идет в Индию и Китай. Факт того, что Евросоюз, несмотря на огромное количество вводимых против России ограничений, не в силах помешать России продавать нефть третьим странам, признал даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.По данным Международного энергетического агентства, Россия сегодня является третьим по величине производителем нефти в мире (после США и Саудовской Аравии) и вторым по величине экспортер сырой нефти (после Саудовской Аравии). Поэтому просто "отменить" Россию у Запада точно не получится. С мнением такого большого игрока на нефтяном рынке придется считаться.По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия уже увеличила экспорт нефти, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для дальнейшей диверсификации поставок "черного золота", по его словам, рассматривается также участие в новых проектах, в том числе по расширению трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" в Китай.По данным компании Kpler, занимающейся сбором данных о сырьевых товарах, в конце мая азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти.Перспективным для России рынком сбыта является Индия, традиционно импортирующая небольшие объемы российской нефти, но резко нарастившая закупки в последние месяцы. В марте Индия купила 11 млн баррелей, в апреле – 27 млн, в мае – еще 21 млн. Для понимания, за весь 2021 год Индия приобрела у России всего 12 млн баррелей.Китай, с 2017 года являющийся крупнейшим покупателем российской нефти, также наращивает закупки. По данным Kpler, с марта по май Поднебесная приобрела 14,5 млн баррелей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Предпосылок к снижению спроса на российскую нефть в Азии не видно. И даже с учетом того факта, что нефть идет туда с сильным дисконтом (то есть, весьма выгодно для азиатского покупателя), ее стоимость все равно остается значительно выше уровней прошлого года (средняя цена марки Urals в январе-мае этого года составила $83,48 за баррель, тогда как в январе-мае прошлого года она была на уровне $61,62).Получается, что РФ вполне успешно удается найти альтернативные рынки сбыта. А вот Европе в условиях дефицита нефти на рынке и в условиях роста собственного спроса практически наверняка придется бороться за "нероссийские" баррели (коих не так много).Вполне вероятно, что мы снова увидим эстонскую нефть (как бы смешно это не звучало) или какую-либо еще – какая-то часть российской нефти очевидно будет смешиваться с другими сортами и все равно будет поступать на европейский рынок. Так было до введения эмбарго, а сейчас ситуация к этому располагает еще сильнее.Запрещено, но все равно можноОказалось, что поставки по трубопроводам будут запрещены лишь тогда, когда будут решены проблемы европейских стран, зависящих от российских поставок и не имеющих выхода к морю (сроки решения проблем не обозначены).То есть, ряд стран Европы получит исключения. Например, Чехия сможет перенастроиться с переработки российской нефти в течение 1,5 лет, а для Венгрии, являвшейся главным противником эмбарго, окончательный срок перестройки и вовсе не установлен (но "желательно как можно скорее").Да и морские перевозки, оказывается, тоже попадают под исключение.Например, Болгария продолжит получать нефть из России через морской терминал, поскольку, по словам премьер-министра страны Кирила Петкова, нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Болгарии работает преимущественно на российской нефти и не может быстро перестроить работу.Поэтому до конца 2024 года республика сможет покупать нефть в России и привозить ее по морю.Еще один интересный пункт неполноценного эмбарго заключается в разрешении странам ЕС, которые столкнутся с прекращением поставок "не по своей воле", закупать российскую нефть из других источников.То есть, например, из той же Болгарии, которая, в теории, может воспользоваться своей отсрочкой на 2,5 года и закупить столько нефти, сколько ей потребуется для собственного потребления и для дальнейшей перепродажи.Блестящее эмбарго.Все это может привести к банальному расколу внутри Евросоюза. Ряд стран ЕС будет вынужден находить лазейки для сотрудничества с Россией, поскольку полноценной альтернативы у них нет.Не стоит, кстати, забывать и о не самом надежном транзитере российской трубопроводной нефти в Европу, жаждущему стать полноправным членом европейской семьи. Ранее в Минэнерго Украины, по территории которой в Венгрию проходит ветка нефтепровода "Дружба" (единственного, который будет доступен для поставок российской нефти), называли его "прекрасным рычагом" давления на Будапешт. И заявляли, что "очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось".Если великолепные идеи советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль в "незалежной" захотят воплотить в жизнь (а в том, что они действительно могут это сделать вопреки здравому смыслу, сомнений быть не может), то раскол европейского общества, серьезные экономические проблемы в ЕС и ценовой бум произойдут незамедлительно.Последствия неутешительныеЗаявленная цель – лишить Россию доходов от экспорта нефти. Однако на каждое решение Запада рынок реагирует молниеносно, цены на нефть идут вверх.После объявления эмбарго стоимость марки Brent подскочила до двухмесячного максимума – более $123 за баррель, притом, что заложенная в российском бюджете базовая цена составляет $44,2.То есть, даже те экспортные объемы, которые не удастся переориентировать, сполна компенсируются высокими ценами: продавая меньше, можно заработать больше.Получается, заявленные Европой цели не достигаются. При этом нет уверенности, что цены откатятся сильно ниже $115 за баррель на фоне текущего энергетического кризиса, лишь усугубляемого решениями, подобными принятому сейчас Евросоюзом.Не стоит забывать и о том, что мировой рынок нефти остается в дефиците, что также располагает к более высоким ценовым уровням. Эмбарго этот дефицит лишь усилит (особенно, если Россия будет вынуждена сократить добычу).Другими факторами, которые, вероятно, продолжат толкать цены вверх, являются снятие антиковидных ограничений в Китае (страна возвращается к нормальной жизни и очевидно начнет потреблять больше топлива), а также постепенно наступающая необходимость США отойти от распродажи своих нефтяных резервов и перейти к закупкам нефти на рынке для закачки в страну.Как итог, сценариев развития событий на сегодняшний день видно только два. Либо России придется сократить свои экспорт и добычу, что неминуемо повлечет за собой увеличение дефицита нефти на рынке и сильный рост цен, либо же Европе придется обходными путями пытаться купить российскую нефть, основные экспортные объемы которой уже будут направлены в сторону Азии.И при любом из этих двух вариантов в сильном проигрыше Россия не останется.Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что антироссийские санкции будут действовать очень долго, и поэтому все торговые маршруты нужно будет менять – на много лет, если не навсегда. По его словам, максимально сильно санкции против России будут ощущаться уже этим летом – прямо вот-вот.Только проблема в том, что господин Драги не уточнил, для кого именно эти санкции будут ощущаться максимально сильно.Читайте также:Русская хитрость, или почему дефолт в России снова откладываетсяУкраина оставляет Европу без газа. Может ли Россия расторгнуть контракт на транзит?

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

нефть, европа, евросоюз, импорт