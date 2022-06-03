https://uz.sputniknews.ru/20220603/k-zemle-priblijaetsya-potentsialno-opasnyy-asteroid-24972866.html

К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид

Скорость полета космического объекта превысит более 26 тысяч километров в час.

2022-06-03T11:29+0500

2022-06-03T11:29+0500

2022-06-03T11:29+0500

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полет

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Весьма крупный астероид пролетит мимо Земли 6 июня. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Live Science. Скорость, с которой космический объект приблизится к планете, составит более 26 тысяч километров в час. Данный астероид обозначается как 2021 GT2. По прогнозам, он пройдет в 3,5 миллионах километров от Земли, что примерно в 10 раз превышает расстояние между планетой и Луной. Ученые обнаружили этот астероид в прошлом году и оценили его размер в диапазоне от 37 до 83 метров в ширину. Он относится к астероидам класса Атен которые вращаются вокруг Солнца ближе, чем Земля. То есть орбитальный путь астероида пересекает орбиту Земли. Всего ученым известно более 1,8 тысяч таких астероидов. Большинство из них считаются потенциально опасными. Астрономы готовы к тому, что траектория сближающегося с Землей астероида 2021 GT2 может внезапно измениться из-за неожиданного инцидента – например, столкновения с другим астероидом, в результате чего возникнет множество обломков. После 6 июня следующее близкое сближение астероида с Землей произойдет 26 января 2034 года.Читайте также:

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