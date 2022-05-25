https://uz.sputniknews.ru/20220525/tsentr-kosmicheskogo-monitoringa-sozdan-v-uzbekistane-24775920.html

Центр космического мониторинга создали в Узбекистане

Центр космического мониторинга создали в Узбекистане

Зачем он нужен и какие планы у властей на космос, читайте в материале.

2022-05-25T09:59+0500

2022-05-25T09:59+0500

2022-05-25T10:28+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий создан в Узбекистане.Об этом говорится в постановлении правительства.В задачи центра входит прием, хранение, обработка и передача данных, полученных с помощью спутниковых аппаратов при дистанционном зондировании Земли.В начале мая президент Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Позднее в Ташкенте прошло первое заседание двусторонней рабочей группы. Агентство "Узбеккосмос" изучит опыт коллег из Казахстана по космическому мониторингу водных ресурсов для внедрения этой системе в Узбекистане.В 2018-м представители госкорпорации "Роскосмос" предлагали Узбекистану поучаствовать в трехстороннем сотрудничестве в создании и использовании казахстанского спутника связи KazSat-2R.В апреле 2021-го посол России в Узбекистане Олег Мальгинов заявлял, что Москва и Ташкент утвердили текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в космосе в мирных целях.Читайте также:

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