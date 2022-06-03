https://uz.sputniknews.ru/20220603/sivkov-otsenil-veroyatnost-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-ssha-24965619.html
Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США
Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США
Насколько американские поставки оружия на Украину повлияют на ход специальной военной операции рассказал военный эксперт Константин Сивков
2022-06-03T08:43+0500
2022-06-03T08:43+0500
2022-06-03T08:43+0500
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Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил замглавы МИД России Рябков. Насколько велика роль западного оружия в конфликте, рассказал в интервью "Sputnik на русском" доктор военных наук Константин Сивков.Готовы ли на Западе к прямому вооружённому столкновению с Россией? Какая ситуация сейчас в Донбассе и как спецоперация развернётся дальше? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".
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украина, сша, россия, оружие, видео
Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США
Насколько американские поставки оружия на Украину повлияют на ход специальной военной операции рассказал военный эксперт Константин Сивков.
Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил замглавы МИД России Рябков. Насколько велика роль западного оружия в конфликте, рассказал в интервью "Sputnik на русском" доктор военных наук Константин Сивков.
"Радикально поменять ход боевых действий они не могут, во-первых, потому что их слишком мало, во-вторых, это поставки достаточно устаревшей техники, которая на ход боевых действий принципиально повлиять не могут… Поэтому поставки этого вооружения имеют для Украины морально-психологическое значение, чем боевое", - считает эксперт.
Готовы ли на Западе к прямому вооружённому столкновению с Россией? Какая ситуация сейчас в Донбассе и как спецоперация развернётся дальше? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".