https://uz.sputniknews.ru/20220603/sivkov-otsenil-veroyatnost-pryamogo-stolknoveniya-rossii-i-ssha-24965619.html

Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США

Сивков оценил вероятность прямого столкновения России и США

Насколько американские поставки оружия на Украину повлияют на ход специальной военной операции рассказал военный эксперт Константин Сивков

2022-06-03T08:43+0500

2022-06-03T08:43+0500

2022-06-03T08:43+0500

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украина

сша

россия

оружие

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Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и России, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил замглавы МИД России Рябков. Насколько велика роль западного оружия в конфликте, рассказал в интервью "Sputnik на русском" доктор военных наук Константин Сивков.Готовы ли на Западе к прямому вооружённому столкновению с Россией? Какая ситуация сейчас в Донбассе и как спецоперация развернётся дальше? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".

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