https://uz.sputniknews.ru/20220603/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-illyuzionistov-24968354.html

В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов

В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов

Мероприятие традиционно пройдет во дворце искусств "Туркистон". Его участниками станут лучшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.

2022-06-03T07:45+0500

2022-06-03T07:45+0500

2022-06-03T07:45+0500

культура

фестиваль

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте 4 июня пройдет Международный фестиваль иллюзионистов, ставший для Узбекистана традиционным с 2019 года.Мероприятие состоится во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.Читайте также: Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане

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фестиваль, ташкент