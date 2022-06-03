Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220603/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-illyuzionistov-24968354.html
В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов
В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов
Мероприятие традиционно пройдет во дворце искусств "Туркистон". Его участниками станут лучшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
2022-06-03T07:45+0500
2022-06-03T07:45+0500
культура
фестиваль
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18166864_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cbfc5e76011c9a80daa4f41e55b5587c.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте 4 июня пройдет Международный фестиваль иллюзионистов, ставший для Узбекистана традиционным с 2019 года.Мероприятие состоится во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.Читайте также: Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18166864_4:0:892:666_1920x0_80_0_0_bd56dd7fc331d7366655200092685440.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фестиваль, ташкент

В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов

07:45 03.06.2022
© Афиша.узФестиваль иллюзионистов пройдет в Ташкенте
Фестиваль иллюзионистов пройдет в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2022
© Афиша.уз
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Мероприятие традиционно пройдет во дворце искусств "Туркистон". Его участниками станут лучшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте 4 июня пройдет Международный фестиваль иллюзионистов, ставший для Узбекистана традиционным с 2019 года.
Мероприятие состоится во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.
Читайте также: Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0