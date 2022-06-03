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В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов
В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов
Мероприятие традиционно пройдет во дворце искусств "Туркистон". Его участниками станут лучшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
2022-06-03T07:45+0500
2022-06-03T07:45+0500
2022-06-03T07:45+0500
культура
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте 4 июня пройдет Международный фестиваль иллюзионистов, ставший для Узбекистана традиционным с 2019 года.Мероприятие состоится во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.Читайте также: Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане
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фестиваль, ташкент
В Ташкенте состоится Международный фестиваль иллюзионистов
Мероприятие традиционно пройдет во дворце искусств "Туркистон". Его участниками станут лучшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте 4 июня пройдет Международный фестиваль иллюзионистов, ставший для Узбекистана традиционным с 2019 года.
Мероприятие состоится во дворце искусств "Туркистон", на сцене которого выступят сильнейшие иллюзионисты Узбекистана, России и Франции.
Как рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Камил Джалилов, победителя шоу выберут сами зрителя путем онлайн-голосования в Telegram.