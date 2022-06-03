https://uz.sputniknews.ru/20220603/v-uzbekistane-vybrali-graficheskiy-simvol-suma--foto-24981576.html
В Узбекистане выбрали графический символ сума — фото
В Узбекистане выбрали графический символ сума — фото
Центральный банк провел национальный конкурс по разработке "Символа сума" .
2022-06-03T18:44+0500
2022-06-03T18:44+0500
2022-06-03T18:44+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Подведены итоги конкурса по разработке символа национальной валюты "Символ сума". Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.По данным Центробанка, конкурс проводился с 8 февраля по 31 марта. Организаторы получили свыше 17 тыс. предложений. Жюри оценивало проекты по таким критериям как:▪️уникальность и оригинальность;▪️универсальность;▪️узнаваемость;▪️символические и отличительные аспекты;▪️легкость графического восприятия символа в различных форматах."По итогам конкурса жюри выбрало графический символ, разработанный Жумагалдиевым Сарваром, как наиболее креативный проект, который ярко выражает уникальность знака национальной валюты Узбекистана – сума", – говорится в сообщении.Центральный банк провел национальный конкурс по разработке "Символа сума" для привлечения граждан к созданию символа денежной единицы, добавили в пресс-службе.Читайте также:Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане
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узбекистан, сум, конкурс, центральный банк республики узбекистан
В Узбекистане выбрали графический символ сума — фото
Центральный банк провел национальный конкурс по разработке "Символа сума" для привлечения граждан к созданию символа денежной единицы.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Подведены итоги конкурса по разработке символа национальной валюты "Символ сума". Об этом сообщили в пресс-службе
Центрального банка республики.
По данным Центробанка, конкурс проводился с 8 февраля по 31 марта. Организаторы получили свыше 17 тыс. предложений.
Жюри оценивало проекты по таким критериям как:
▪️уникальность и оригинальность;
▪️символические и отличительные аспекты;
▪️легкость графического восприятия символа в различных форматах.
"По итогам конкурса жюри выбрало графический символ, разработанный Жумагалдиевым Сарваром, как наиболее креативный проект, который ярко выражает уникальность знака национальной валюты Узбекистана – сума", – говорится в сообщении.
Центральный банк провел национальный конкурс по разработке "Символа сума" для привлечения граждан к созданию символа денежной единицы, добавили в пресс-службе.