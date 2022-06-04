https://uz.sputniknews.ru/20220604/rossiyu-nelzya-unijat---makron-25009954.html
Россию нельзя "унижать" - Макрон
Россию нельзя "унижать" - Макрон
Глава Франции думает о предстоящем дне, когда сотрудничество с Россией придется возобновить.
2022-06-04T15:16+0500
2022-06-04T15:16+0500
2022-06-04T15:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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эммануэль макрон
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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Россию нельзя "унижать", поскольку настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить, заявил газете Ouest France президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Макрон также добавил, что не скрывал факт переговоров с президентом Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
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россия, донбасс, лнр, днр, франция, эммануэль макрон
Россию нельзя "унижать" - Макрон
Глава Франции думает о предстоящем дне, когда сотрудничество с Россией придется возобновить.
ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik
. Россию нельзя "унижать", поскольку настанет день, когда сотрудничество с ней придется возобновить, заявил газете Ouest France президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан.
"Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии", — подчеркнул Макрон.
Макрон также добавил, что не скрывал факт переговоров с президентом Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.