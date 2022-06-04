https://uz.sputniknews.ru/20220604/uchastniki-kubka-azii---2023-pribyli-v-namangan-foto-25005949.html
Участники Кубка Азии-2023 прибыли в Наманган — фото
Участники Кубка Азии-2023 прибыли в Наманган — фото
Именно здесь пройдут отборочные игры группы “С” Кубка Азии-2023.
2022-06-04T11:30+0500
2022-06-04T11:30+0500
2022-06-04T11:37+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Команды группы С отборочного раунда Кубка Азии-2023 прибыли в Наманган. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Намангана.К группе С относятся команды Узбекистана, Тайланда, Шри-Ланки и Мальдивских островов.В наманганском международном аэропорту спортсменов встречали тренеры и воспитанники Наманганского областного, городского и районного хокимиятов. А также представители Наманганской областной ассоциации футбола, областного управления развития спорта, Наманганской областной школы футбола, журналисты, работники пресс-служб и блогеры.Футболистов разместили в престижные гостиницы город, а с утра у них уже начались тренировки.Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае.Однако из-за эпидемиологической ситуации Китай отказал в проведении соревнований.Страну, где в итоге проведут мероприятие, объявят в ближайшее время.Напомним: первый матч в отборочном раунде Кубка Азии сборная Узбекистана проведет 8 июня против сборной Шри-Ланки. Затем команда сразится с соперниками из Мальдив 11 июня и Таиланда 14 июня.
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узбекистан, сборная узбекистана, футбол, наманган
Участники Кубка Азии-2023 прибыли в Наманган — фото
11:30 04.06.2022 (обновлено: 11:37 04.06.2022)
Именно здесь пройдут отборочные игры группы С Кубка Азии-2023.
ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik.
Команды группы С отборочного раунда Кубка Азии-2023 прибыли в Наманган. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Намангана.
К группе С относятся команды Узбекистана, Тайланда, Шри-Ланки и Мальдивских островов.
В наманганском международном аэропорту спортсменов встречали тренеры и воспитанники Наманганского областного, городского и районного хокимиятов. А также представители Наманганской областной ассоциации футбола, областного управления развития спорта, Наманганской областной школы футбола, журналисты, работники пресс-служб и блогеры.
Футболистов разместили в престижные гостиницы город, а с утра у них уже начались тренировки.
Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае.
Однако из-за эпидемиологической ситуации Китай отказал в проведении соревнований.
Страну, где в итоге проведут мероприятие, объявят в ближайшее время.
Напомним: первый матч в отборочном раунде Кубка Азии сборная Узбекистана проведет 8 июня против сборной Шри-Ланки. Затем команда сразится с соперниками из Мальдив 11 июня и Таиланда 14 июня.