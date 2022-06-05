Природные чудеса света - фото

CC BY-SA 4.0 / AsdarMunandar / Pulau Padar masih berada di kawasan taman nasional komodo (cropped photo)
Остров Падар в национальном парке Комодо.
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Остров Падар в национальном парке Комодо.
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Водопады Игуасу.
CC BY-SA 4.0 / Арутюнова Лолита Рафаэльевна / Западное побережье озера Байкал
Парк Прибайкальский: Территория парка в виде узкой полосы охватывает большую часть (около 470 км) западного побережья озера Байкал - от п. Култук на юге до мыса Кочериковского на севере.
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Парк Прибайкальский: Территория парка в виде узкой полосы охватывает большую часть (около 470 км) западного побережья озера Байкал - от п. Култук на юге до мыса Кочериковского на севере.
CC BY 3.0 / Drenaline / Ancestral Puebloan granaries high above the Colorado River at Nankoweap Creek, Grand Canyon
Большой каньон, США.
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Большой каньон, США.
Залив Халонг.
CC BY 3.0 / Giuseppe Milo / Jungmun Saekdal Beach South Korea Seascape PhotographyПляж Чунмун Cэкдаль в Южной Корее.
Пляж Чунмун Cэкдаль в Южной Корее.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТуристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана.
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© Sputnik / Alexey Kudenko/
Туристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана.
© AFP 2022 / Sarah Lai
Большой барьерный риф, Квинсленд.
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© AFP 2022 / Sarah Lai
Большой барьерный риф, Квинсленд.
CC BY-SA 4.0 / Aleksei Romanov / Weathering pillars on the Manpupuner Plateau (cropped photo)Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, республика Коми, Россия.
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Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, республика Коми, Россия.
CC BY-SA 4.0 / Jessartcam / The underground river is located at Puerto Princesa Palawan, Philippines (cropped photo)Вход из скал в подземную реку Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины.
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Вход из скал в подземную реку Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины.
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Джунгли Амазонки.
Вулкан Везувий
Алтынэмель - “поющий бархан” в долине реки Или близ города Капчагай
Национальный парк Плитвицкие озера.
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Человек может лежать на поверхности Мёртвого моря.