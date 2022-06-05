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Природные чудеса света - фото
Природные чудеса света - фото
Самые завораживающие и прекрасные достопримечательности из разных уголков планеты - в фотоподборке Sputnik.
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фото
достопримечательности
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фото, достопримечательности

Природные чудеса света - фото

22:00 05.06.2022
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Самые завораживающие и прекрасные достопримечательности из разных уголков планеты - в фотоподборке Sputnik.
CC BY-SA 4.0 / AsdarMunandar / Pulau Padar masih berada di kawasan taman nasional komodo (cropped photo)

Остров Падар в национальном парке Комодо.

Остров Падар в национальном парке Комодо. - Sputnik Узбекистан
1/15
CC BY-SA 4.0 / AsdarMunandar / Pulau Padar masih berada di kawasan taman nasional komodo (cropped photo)

Остров Падар в национальном парке Комодо.

CC BY-SA 3.0 / Enaldo Valadares / Vista aérea das Cataratas do Iguaçu

Водопады Игуасу.

Водопады Игуасу. - Sputnik Узбекистан
2/15
CC BY-SA 3.0 / Enaldo Valadares / Vista aérea das Cataratas do Iguaçu

Водопады Игуасу.

CC BY-SA 4.0 / Арутюнова Лолита Рафаэльевна / Западное побережье озера Байкал

Парк Прибайкальский: Территория парка в виде узкой полосы охватывает большую часть (около 470 км) западного побережья озера Байкал - от п. Култук на юге до мыса Кочериковского на севере.

Парк Прибайкальский: Территория парка в виде узкой полосы охватывает большую часть (около 470 км) западного побережья озера Байкал - от п. Култук на юге до мыса Кочериковского на севере. - Sputnik Узбекистан
3/15
CC BY-SA 4.0 / Арутюнова Лолита Рафаэльевна / Западное побережье озера Байкал

Парк Прибайкальский: Территория парка в виде узкой полосы охватывает большую часть (около 470 км) западного побережья озера Байкал - от п. Култук на юге до мыса Кочериковского на севере.

CC BY 3.0 / Drenaline / Ancestral Puebloan granaries high above the Colorado River at Nankoweap Creek, Grand Canyon

Большой каньон, США.

Большой каньон, США. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 3.0 / Drenaline / Ancestral Puebloan granaries high above the Colorado River at Nankoweap Creek, Grand Canyon

Большой каньон, США.

© Foto : Public domain

Залив Халонг.

Залив Халонг. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain

Залив Халонг.

CC BY 3.0 / Giuseppe Milo / Jungmun Saekdal Beach South Korea Seascape PhotographyПляж Чунмун Cэкдаль в Южной Корее.
Вулканический остров Чеджудо в Южной Корее, находящийся под охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия - Sputnik Узбекистан
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CC BY 3.0 / Giuseppe Milo / Jungmun Saekdal Beach South Korea Seascape Photography
Пляж Чунмун Cэкдаль в Южной Корее.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТуристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана.
Долина гейзеров на Камчатке, одно из семи природных чудес России - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Туристы осматривают долину гейзеров на одном из склонов Мутновского вулкана.
© AFP 2022 / Sarah Lai

Большой барьерный риф, Квинсленд.

Большой барьерный риф, Квинсленд. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Sarah Lai

Большой барьерный риф, Квинсленд.

CC BY-SA 4.0 / Aleksei Romanov / Weathering pillars on the Manpupuner Plateau (cropped photo)Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, республика Коми, Россия.
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, республика Коми, Россия, одно из семи чудес России - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Aleksei Romanov / Weathering pillars on the Manpupuner Plateau (cropped photo)
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, республика Коми, Россия.
CC BY-SA 4.0 / Jessartcam / The underground river is located at Puerto Princesa Palawan, Philippines (cropped photo)Вход из скал в подземную реку Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины.
Вход из скал в подземную реку Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Jessartcam / The underground river is located at Puerto Princesa Palawan, Philippines (cropped photo)
Вход из скал в подземную реку Пуэрто-Принсеса на острове Палаван, Филиппины.
CC BY 3.0 / Jorge.kike.medina /

Джунгли Амазонки.

Джунгли Амазонки. - Sputnik Узбекистан
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CC BY 3.0 / Jorge.kike.medina /

Джунгли Амазонки.

© Foto : Public Domain Mark 1.0/Carlo Raso

Вулкан Везувий

Вулкан Везувий - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public Domain Mark 1.0/Carlo Raso

Вулкан Везувий

© Foto : Jonas Satkauskas Алтынэмель - “поющий бархан” в долине реки Или близ города Капчагай
Алтынэмель - “поющий бархан” в долине реки Или близ города Капчагай, Казахстан. Природный феномен, знаменитый тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию звонкого органа - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Jonas Satkauskas
Алтынэмель - “поющий бархан” в долине реки Или близ города Капчагай
© Foto : Public Domain/Roybb95

Национальный парк Плитвицкие озера.

Национальный парк Плитвицкие озера. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Public Domain/Roybb95

Национальный парк Плитвицкие озера.

CC BY-SA 3.0 / Pete / Человек может лежать на поверхности Мёртвого моря.
Человек лежит с газетой на поверхности Мёртвого моря, самого соленого водоема на Земле - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Pete /
Человек может лежать на поверхности Мёртвого моря.
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