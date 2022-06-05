https://uz.sputniknews.ru/20220605/deti-iz-mariupolya-vstretilis-s-kosmonavtom-i-pobyvali-na-krasnoy-ploschadi---foto-25040308.html

Дети из Мариуполя встретились с космонавтом и побывали на Красной Площади - фото

Дети из Мариуполя встретились с космонавтом и побывали на Красной Площади - фото

Экскурсии, сьемки видеоклипа, походы в музей и встречи со знаменитостями. Ребята, приехавшие в Москву из Донбасса, в эти выходные приняли участие в акции, посвященной Всемирному дню ребенка. Подробности в материале Sputnik.

2022-06-05T15:32+0500

2022-06-05T15:32+0500

2022-06-05T15:32+0500

россия

беженцы

дети

космонавты

красная площадь

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ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik, Сергей Лесков. Специально для детей из Мариуполя, а также их сверстников разных национальностей, которые живут в Москве, большую культурную программу организовал Дом народов России.Первая площадка, где побывали юные участники акции – комплекс ВДНХ. Здесь у фонтана Дружбы Народов ребята сняли видеоклип.На разных языках: молдавском, армянском, казахском, украинском, литовском, русском, - записали видеоприветствие для своих сверстников из Сирии. А после побывали на экскурсии в павильоне "Космонавтика и авиация".Как там в небе, за пределами Земли, детям рассказал Герой СССР, Герой России, прославленный летчик-космонавт Сергей Крикалев. После большой экскурсии по музею и общения с ребятами он пожелал им "много мечтать, никогда не сдаваться, и двигаться по жизни только вперед".Мечты сбываютсяДвенадцатилетняя Вика Константинова - одна из восьми мариупольских детей, которые принимают участие в акции. Говорит, впечатления от российской столицы удивительные, словами передать сложно.Вику на экскурсии по Москве сопровождаем мама. В Россию они приехали из Мариуполя несколько недель назад, как только появилась возможность. Живут в санатории, в Подмосковье."Мы очень рады. Мы уехали из Мариуполя от войны, от разрухи. Нас так хорошо встретили в России. Мы ни в чем не нуждаемся, мы очень благодарны!", – рассказала Анна Константинова.Лучший подарок – книгаКульминацией культурной программы стал книжный фестиваль на Красной Площади. С ребятами пообщался известный российский писатель Олег Рой. Он презентовал юным зрителям мультфильм, снятый по мотивам своих произведений. Олег Рой поблагодарил российских военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг на Донбассе: "Спасибо нашим солдатам, мы в них верим и ждем когда они вернуться с победой!".С приветственным словом к детям и их родителям обратился и депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев.Ну, а в завершении всего мероприятия писатель Олег Рой еще раз поздравил детей с праздником и вручил сладкие подарки и, разумеется, книги.Читайте также: "Мы выбрались из ада": о чем говорят спасенные мариупольцы

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