https://uz.sputniknews.ru/20220605/egorov-kak-rossiya-dobilas-komfortnogo-kursa-rublya-nesmotrya-na-sanktsii-25042702.html

Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции

Егоров: как Россия добилась комфортного курса рубля, несмотря на санкции

О том, почему падает роль и вес доллара в мире и можно ли остановить этот процесс, в интервью Sputnik рассказал валютный эксперт Александр Егоров.

2022-06-05T17:58+0500

2022-06-05T17:58+0500

2022-06-05T17:58+0500

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Белый дом задумался над тем, что конфискация российских средств может побудить другие страны перевести свои резервы в альтернативные валюты, пишут западные СМИ. Могут ли США остановить процесс падения роли доллара, который уже запущен?"Как выяснилось, многополярный мир, изменение финансовой системы уже дошло и до Белого дома. В этом смысле эти раздумья имеют большие основания под собой. Мы видим, что и Россия сейчас справляется с этим вопросом. Растут объемы продаж, операции с юанем как альтернатива доллару, с евро начали расти объемы, связанные с тем, что переводится оплата за российский газ в рубли со стороны ЕС. Все эти факты убедили Белый дом, что этот процесс неизбежен", - считает эксперт.Почему западные санкции привели совсем не к тому, на что рассчитывали в США и ЕС? Какой курс национальной валюты оптимален для России? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".

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