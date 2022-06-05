https://uz.sputniknews.ru/20220605/letnyaya-jara-prognoz-pogody-na-5-iyunya-25019701.html

Летняя жара: прогноз погоды на 5 июня

Летняя жара: прогноз погоды на 5 июня

В отдельных районах Узбекистана к вечеру возможен кратковременный дождь

2022-06-05T10:40+0500

2022-06-05T10:40+0500

2022-06-05T10:42+0500

общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Узбекистане 5 июня будет ясная погода, лишь временами небольшая облачность, сообщает Гидрометеорологическая служба республики.По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны осадков не ожидается, температура воздуха 30-35 градусов.В Ташкенте небольшая облачность, без осадков, воздух прогреется до 31-33 градусов.В горных районах страны также небольшая облачность, к вечеру возможен дождь, гроза. Температура воздуха будет 19-24 градуса.Читайте также: Температура повысится: Узгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные

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