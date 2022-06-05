https://uz.sputniknews.ru/20220605/rossiya-pomojet-razvivat-rafting-v-uzbekistane-25046400.html

Россия поможет развивать рафтинг в Узбекистане

Россия поможет развивать рафтинг в Узбекистане

Глава федерации рафтинга России Алексей Широков рассказал о перспективе развития этого вида спорта в республике.

2022-06-05T22:30+0500

2022-06-05T22:30+0500

2022-06-05T23:34+0500

спорт

россия

узбекистан

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/811/58/8115863_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_a664994b95f4420e245e13261200fa4e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Алексей Широков, президент федерации рафтинга России находится сейчас с рабочей поездкой в странах Центральной Азии.Первой страной, которую посетил Алексей Широков, стал Узбекистан. Там состоялись встречи в министерстве спорта и в олимпийском комитете, где обсуждалось сотрудничество России и Узбекистана по развитию рафтинга. Широкову также показали местные реки, где можно проводить соревнования.Россия имеет хороший опыт в этом экстремальном виде спорта, которым они сегодня готовы делиться с Узбекистаном. Республика идеальна для рафтинга, уверен Алексей Широков.В России рафтинг существует уже более 30 лет, в то время как в Узбекистан только делает первые шаги в этом виде спорта. По словам российских специалистов, они с большим удовольствием решили помочь и поделиться опытом с узбекскими коллегами.На первом этапе российские рафтингисты помогут с документацией для создания национальной ассоциации с последующим признанием ее международной федерацией рафтинга.Развитие рафтинга в республике расширит туристический спектр Узбекистана, говорит Широков. По его мнению, туристы буду приезжать в страну не только чтобы увидеть исторические достопримечательности и насладиться национальной кухней, но и также испытать адреналин в красивых пейзажах Узбекистана.Основоположником рафтинга в Узбекистане можно смело назвать Джамшида Якубова. Будучи в различных поездках за границей, он вдохновился идеей развивать этот спорт на родине.Поначалу, как Якубов признается, о спорте он не думал и видел в этом лишь коммерческий туризм. Позже, он написал письмо властям о своей идеи, и государство выделило ему землю в Бостанлыкском районе Ташкентской области.По его словам, рафтинг, в первую очередь - это безопасность. Любой вид "экстремального отдыха" нуждается в специальном снаряжении (жилеты, каски), инструктаже. Кто-то страхуют и следит за спортсменами. Помимо этого, рафтинг выполняют также функции спасения на воде. Если вдруг кто-то оказался в воде, рафтингисты могут сами оказать оперативную помощь, не дожидаясь служб спасения, объясняет Джамшид.Он также добавил, что постоянно следят за реками и не дают им засоряться различным мусором, а это, по словам Джамшида Якубова, дополнительный контроль за экологией.Семь лет назад федерация рафтинга России впервые содействовала проведению программы "Новое поколение", проводимой под эгидой Россотрудничества.Именно тогда был заложен фундамент международной дружбы в области спортивного и туристического рафтинга, как средства командообразования и формирования настоящей дружбы. За эти годы в России побывали более 200 участников из 35 стран мира.Читайте также: Сборная Узбекистана победила команду Катара - видео, фото

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

россия, узбекистан, визит