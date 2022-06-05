Россия поможет развивать рафтинг в Узбекистане
22:30 05.06.2022 (обновлено: 23:34 05.06.2022)
© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкУчастники Кубка России по рафтингу "Интерралли Белая 2018" во время прохождения трассы в Республике Адыгея
© Sputnik / Vitaliy Timkiv/
Глава федерации рафтинга России Алексей Широков рассказал о перспективе развития этого вида спорта в республике.
ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Алексей Широков, президент федерации рафтинга России находится сейчас с рабочей поездкой в странах Центральной Азии.
Первой страной, которую посетил Алексей Широков, стал Узбекистан. Там состоялись встречи в министерстве спорта и в олимпийском комитете, где обсуждалось сотрудничество России и Узбекистана по развитию рафтинга. Широкову также показали местные реки, где можно проводить соревнования.
Россия имеет хороший опыт в этом экстремальном виде спорта, которым они сегодня готовы делиться с Узбекистаном. Республика идеальна для рафтинга, уверен Алексей Широков.
"Здесь много рек разного уровня сложности. К тому же в отличие от России, в Узбекистане длинный сезон из-за климатических условия. Сам Бог велел здесь заниматься рафтингом", - рассказал он в интервью корреспонденту Sputnik.
В России рафтинг существует уже более 30 лет, в то время как в Узбекистан только делает первые шаги в этом виде спорта. По словам российских специалистов, они с большим удовольствием решили помочь и поделиться опытом с узбекскими коллегами.
На первом этапе российские рафтингисты помогут с документацией для создания национальной ассоциации с последующим признанием ее международной федерацией рафтинга.
Развитие рафтинга в республике расширит туристический спектр Узбекистана, говорит Широков. По его мнению, туристы буду приезжать в страну не только чтобы увидеть исторические достопримечательности и насладиться национальной кухней, но и также испытать адреналин в красивых пейзажах Узбекистана.
"Узбекистан, без капли лести, – это жемчужина, который нашел мировой рафтинг. Это недооценённая республика в плане туристического рафтинга. Нам написал Джамшид Якубов с просьбой помочь советами и организационными моментами. Мы хотим, чтоб рафтинг в Узбекистане не умер не зародившись, а продолжал развиваться и достиг международного уровня", - говорит Широков
Основоположником рафтинга в Узбекистане можно смело назвать Джамшида Якубова. Будучи в различных поездках за границей, он вдохновился идеей развивать этот спорт на родине.
Поначалу, как Якубов признается, о спорте он не думал и видел в этом лишь коммерческий туризм. Позже, он написал письмо властям о своей идеи, и государство выделило ему землю в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
"Приехали международные специалисты, оценили уровень и пригодность рек. Позже мы закупили снаряжения. Так мы начали рафтинг в стране. Мы подали документы на открытые ассоциация рафтинга. В планах – дальше развивать этот вид спорта вместе коллегами из России и участвовать в международных турнирах", - сказал Джамшид Якубов.
По его словам, рафтинг, в первую очередь - это безопасность. Любой вид "экстремального отдыха" нуждается в специальном снаряжении (жилеты, каски), инструктаже. Кто-то страхуют и следит за спортсменами. Помимо этого, рафтинг выполняют также функции спасения на воде. Если вдруг кто-то оказался в воде, рафтингисты могут сами оказать оперативную помощь, не дожидаясь служб спасения, объясняет Джамшид.
Он также добавил, что постоянно следят за реками и не дают им засоряться различным мусором, а это, по словам Джамшида Якубова, дополнительный контроль за экологией.
Семь лет назад федерация рафтинга России впервые содействовала проведению программы "Новое поколение", проводимой под эгидой Россотрудничества.
Именно тогда был заложен фундамент международной дружбы в области спортивного и туристического рафтинга, как средства командообразования и формирования настоящей дружбы. За эти годы в России побывали более 200 участников из 35 стран мира.
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