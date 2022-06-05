Вакуум живота: техника для похудения - видео
Как вернуть пресс, улучшить пищеварение и убрать боль в спине?
Убрать выпирающий живот, подтянуть пресс, улучшить осанку – сделать всё это поможет упражнение "Вакуум живота". Тренировка займёт всего 10-15 минут в день. Подробностями техники делится РИА Новости.
Вакуум для живота
Выпирающий живот вместо пресса — это частая проблема даже стройных людей. Убрать лишний вес в области талии довольно сложно. Именно в этой зоне жировые складки уходят последними.
Чтобы уменьшить талию, спортсмены часто прибегают к разным видам скручиваний. Важно учесть, что эти упражнения не только не делают живот подтянутым, но иногда и увеличивают его. Убрать дряблость в зоне талии поможет проработка внутренних поперечных мышц пресса. Отличное упражнение для этого – вакуум.
Вакуум живота впервые начали использовать в йоге, но благодаря своей высокой эффективности он стал популярен в бодибилдинге. Его активно использовали для получения идеальной фигуры известные бодибилдеры: Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер и многие другие.
Выполнять вакуум живота можно дома. Это упражнение имеет несколько вариаций выполнения. "Брюшной замок" помогает быстро добиться результата с пользой для здоровья. Это упражнение полезно, поскольку направлено на проработку поперечных мышц живота. Именно из-за их ослабленности и появляется выпирающий живот. Важно отметить, что дряблость этих мышц может стать причиной болей в позвоночнике, нарушений осанки и даже проблем с пищеварительной системой.
Регулярное выполнение упражнения "Брюшной замок" даст:
Плоский живот и подтянутый пресс;
Уменьшение запасов висцерального жира — причины ожирения, сахарного диабета, многих болезней сердца и сосудов;
Снятие напряжения с поясницы и улучшение осанки;
Стимулирование работы пищеварительной системы;
Улучшение кровоснабжения всех органов брюшной полости;
Предотвращение патологии мочеполовой системы;
Хорошее настроение, повышенный уровень энергии и снятие нервного напряжения.
Вакуум для живота прорабатывает не только поперечные мышцы, но и приводит в тонус и другие мышцы пресса — прямую, косые и т.д. Упражнение рекомендуют для восстановления после естественных родов и кесарева сечения, но только по разрешению врача.
Вред и противопоказания
Важно учесть, что при несоблюдении техники и наличии противопоказаний это упражнение может принести вред.
К основным противопоказаниям к вакууму живота относят:
Беременность;
Гипертония;
Первые 2 месяца после родов;
Болезненные менструации;
Болезни органов ЖКТ;
Паховая грыжа;
Тромбоз вен;
Повышенное внутричерепное давление;
Онкология.
Также опасно выполнять это упражнение при инфекционных заболеваниях и во время восстановления после операции. Если есть опасения, что физическое упражнение может навредить, то лучше проконсультироваться с врачом.
Как правильно делать вакуум живота
Для заметного эффекта вакуум нужно практиковать каждый день с утра, на пустой желудок. "Брюшной замок" можно делать стоя или сидя, в положении лежа или даже на четвереньках. Самый простой вариант упражнения считается поза сидя. Усложненные версии — стоя или четвереньках. Эти позициии создают дополнительную нагрузку на мышцы пресса за счет собственного веса. Повышать сложность занятий нужно постепенно.
Во время выполнения упражнения очень важно ориентироваться на свое самочувствие — при появлении головокружения, повышении артериального давления и других тревожных симптомов необходимо остановиться.
Техника упражнений начинающим
Для достижения результата важна техника выполнения. Для ее изучения лучше всего подойдет простой вариант "Брюшного замка" — в позиции лежа, так как в таком положении легче всего разобраться, как правильно дышать, напрягать и расслаблять мышцы.
Практиковать упражнение сидя можно в позе лотоса или же, расположившись на стуле. Важно лишь принять правильную исходную позицию, чтобы не перегружать позвоночник.
Рекомендации экспертов
Разобраться с техникой вакуума для живота с первого раза будет непросто. Главное — систематичность. Если хотите знать, есть ли ошибки в технике, то стоит тренироваться перед зеркалом, а также обязательно изучить тематические видео.