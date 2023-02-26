https://uz.sputniknews.ru/20230226/vakuum-jivota-texnika-dlya-poxudeniya---video-25012926.html
Вакуум живота: техника для похудения — видео
Вакуум живота: техника для похудения — видео
Как вернуть пресс после Масленицы - в нашем материале.
2023-02-26T22:00+0500
2023-02-26T22:00+0500
2023-02-26T22:00+0500
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Убрать выпирающий живот, подтянуть пресс, улучшить осанку – сделать все это поможет упражнение "Вакуум живота". Тренировка займет всего 10-15 минут в день. Подробностями техники делится РИА Новости.Вакуум для животаВыпирающий живот вместо пресса — это частая проблема даже стройных людей. Убрать лишний вес в области талии довольно сложно. Именно в этой зоне жировые складки уходят последними.Чтобы уменьшить талию, спортсмены часто прибегают к разным видам скручиваний. Важно учесть, что эти упражнения не только не делают живот подтянутым, но иногда и увеличивают его. Убрать дряблость в зоне талии поможет проработка внутренних поперечных мышц пресса. Отличное упражнение для этого – вакуум.Вакуум живота впервые начали использовать в йоге, но благодаря своей высокой эффективности он стал популярен в бодибилдинге. Его активно использовали для получения идеальной фигуры известные бодибилдеры: Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер и многие другие.Выполнять вакуум живота можно дома. Это упражнение имеет несколько вариаций выполнения. "Брюшной замок" помогает быстро добиться результата с пользой для здоровья. Это упражнение полезно, поскольку направлено на проработку поперечных мышц живота. Именно из-за их ослабленности и появляется выпирающий живот. Важно отметить, что дряблость этих мышц может стать причиной болей в позвоночнике, нарушений осанки и даже проблем с пищеварительной системой.Регулярное выполнение упражнения "Брюшной замок" даст:Вакуум для живота прорабатывает не только поперечные мышцы, но и приводит в тонус и другие мышцы пресса — прямую, косые и т. д. Упражнение рекомендуют для восстановления после естественных родов и кесарева сечения, но только по разрешению врача.Вред и противопоказанияВажно учесть, что при несоблюдении техники и наличии противопоказаний это упражнение может принести вред.К основным противопоказаниям к вакууму живота относят:Также опасно выполнять это упражнение при инфекционных заболеваниях и во время восстановления после операции. Если есть опасения, что физическое упражнение может навредить, то лучше проконсультироваться с врачом.Как правильно делать вакуум животаДля заметного эффекта вакуум нужно практиковать каждый день с утра, на пустой желудок. "Брюшной замок" можно делать стоя или сидя, в положении лежа или даже на четвереньках. Самый простой вариант упражнения считается поза сидя. Усложненные версии — стоя или четвереньках. Эти позиции и создают дополнительную нагрузку на мышцы пресса за счет собственного веса. Повышать сложность занятий нужно постепенно.Во время выполнения упражнения очень важно ориентироваться на свое самочувствие — при появлении головокружения, повышении артериального давления и других тревожных симптомов необходимо остановиться.Техника упражнений начинающимДля достижения результата важна техника выполнения. Для ее изучения лучше всего подойдет простой вариант "Брюшного замка" — в позиции лежа, так как в таком положении легче всего разобраться, как правильно дышать, напрягать и расслаблять мышцы.Практиковать упражнение сидя можно в позе лотоса или же, расположившись на стуле. Важно лишь принять правильную исходную позицию, чтобы не перегружать позвоночник.Рекомендации экспертовРазобраться с техникой вакуума для живота с первого раза будет непросто. Главное — систематичность. Если хотите знать, есть ли ошибки в технике, то стоит тренироваться перед зеркалом, а также обязательно изучить тематические видео.
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что надо сделать чтоб убрать живот какие упражнения делать посмотреть видео как быстро убрать живот уменьшить талию диета здоровье похудение спорт
что надо сделать чтоб убрать живот какие упражнения делать посмотреть видео как быстро убрать живот уменьшить талию диета здоровье похудение спорт
Вакуум живота: техника для похудения — видео
Как вернуть пресс и улучшить пищеварение после Масленицы - в нашем материале.
Убрать выпирающий живот, подтянуть пресс, улучшить осанку – сделать все это поможет упражнение "Вакуум живота". Тренировка займет всего 10-15 минут в день. Подробностями техники делится РИА Новости.
Вакуум для живота
Выпирающий живот вместо пресса — это частая проблема даже стройных людей. Убрать лишний вес в области талии довольно сложно. Именно в этой зоне жировые складки уходят последними.
Чтобы уменьшить талию, спортсмены часто прибегают к разным видам скручиваний. Важно учесть, что эти упражнения не только не делают живот подтянутым, но иногда и увеличивают его. Убрать дряблость в зоне талии поможет проработка внутренних поперечных мышц пресса. Отличное упражнение для этого – вакуум.
Вакуум живота впервые начали использовать в йоге, но благодаря своей высокой эффективности он стал популярен в бодибилдинге. Его активно использовали для получения идеальной фигуры известные бодибилдеры: Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер и многие другие.
Выполнять вакуум живота можно дома. Это упражнение имеет несколько вариаций выполнения. "Брюшной замок" помогает быстро добиться результата с пользой для здоровья. Это упражнение полезно, поскольку направлено на проработку поперечных мышц живота. Именно из-за их ослабленности и появляется выпирающий живот. Важно отметить, что дряблость этих мышц может стать причиной болей в позвоночнике, нарушений осанки и даже проблем с пищеварительной системой.
Регулярное выполнение упражнения "Брюшной замок" даст:
плоский живот и подтянутый пресс;
уменьшение запасов висцерального жира — причины ожирения, сахарного диабета, многих болезней сердца и сосудов;
снятие напряжения с поясницы и улучшение осанки;
стимулирование работы пищеварительной системы;
улучшение кровоснабжения всех органов брюшной полости;
предотвращение патологии мочеполовой системы;
хорошее настроение, повышенный уровень энергии и снятие нервного напряжения.
Вакуум для живота прорабатывает не только поперечные мышцы, но и приводит в тонус и другие мышцы пресса — прямую, косые и т. д. Упражнение рекомендуют для восстановления после естественных родов и кесарева сечения, но только по разрешению врача.
Вред и противопоказания
Важно учесть, что при несоблюдении техники и наличии противопоказаний это упражнение может принести вред.
К основным противопоказаниям к вакууму живота относят:
первые 2 месяца после родов;
повышенное внутричерепное давление;
Также опасно выполнять это упражнение при инфекционных заболеваниях и во время восстановления после операции. Если есть опасения, что физическое упражнение может навредить, то лучше проконсультироваться с врачом.
Как правильно делать вакуум живота
Для заметного эффекта вакуум нужно практиковать каждый день с утра, на пустой желудок. "Брюшной замок" можно делать стоя или сидя, в положении лежа или даже на четвереньках. Самый простой вариант упражнения считается поза сидя. Усложненные версии — стоя или четвереньках. Эти позиции и создают дополнительную нагрузку на мышцы пресса за счет собственного веса. Повышать сложность занятий нужно постепенно.
Во время выполнения упражнения очень важно ориентироваться на свое самочувствие — при появлении головокружения, повышении артериального давления и других тревожных симптомов необходимо остановиться.
Техника упражнений начинающим
Для достижения результата важна техника выполнения. Для ее изучения лучше всего подойдет простой вариант "Брюшного замка" — в позиции лежа, так как в таком положении легче всего разобраться, как правильно дышать, напрягать и расслаблять мышцы.
Практиковать упражнение сидя можно в позе лотоса или же, расположившись на стуле. Важно лишь принять правильную исходную позицию, чтобы не перегружать позвоночник.
Рекомендации экспертов
Разобраться с техникой вакуума для живота с первого раза будет непросто. Главное — систематичность. Если хотите знать, есть ли ошибки в технике, то стоит тренироваться перед зеркалом, а также обязательно изучить тематические видео.