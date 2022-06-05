https://uz.sputniknews.ru/20220605/video-uzbekskiy-fastfud-mojet-zamenit-makdonalds-v-rossii---ekspert-25039853.html

Видео: узбекский фастфуд может заменить "Макдоналдс" в России - эксперт

Видео: узбекский фастфуд может заменить "Макдоналдс" в России - эксперт

Для узбекистанских производителей и коммерсантов есть возможность занять место "Макдоналдс" в России, считает Игорь Абакумов.

2022-06-05T14:57+0500

2022-06-05T14:57+0500

2022-06-05T15:08+0500

видео

питание

узбекистан

макдоналдс

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В Узбекистане продолжают сдерживать цены на продукты. Импортные фрукты, мясо, рыбу и растительное масло освободят от пошлин. Производители птицы и яиц получат льготы и кредиты.Чтобы эти меры пошли на пользу российскому экспорту и местным производителям, стороны должны прийти к выгодному обмену и работать вместе, считает член Аграрного комитета ТПП России, кандидат экономических наук Игорь Абакумов.Россия, в свою очередь, будет поставлять картошку, птицу и зерно в Узбекистан, добавляет Абакумов.Более подробно о том, как еще могут сотрудничать Узбекистан и Россия, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан.

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питание, узбекистан, макдоналдс, видео