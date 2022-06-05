https://uz.sputniknews.ru/20220605/video-uzbekskiy-fastfud-mojet-zamenit-makdonalds-v-rossii---ekspert-25039853.html
Видео: узбекский фастфуд может заменить "Макдоналдс" в России - эксперт
Видео: узбекский фастфуд может заменить "Макдоналдс" в России - эксперт
Для узбекистанских производителей и коммерсантов есть возможность занять место "Макдоналдс" в России, считает Игорь Абакумов.
2022-06-05T14:57+0500
2022-06-05T14:57+0500
2022-06-05T15:08+0500
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В Узбекистане продолжают сдерживать цены на продукты. Импортные фрукты, мясо, рыбу и растительное масло освободят от пошлин. Производители птицы и яиц получат льготы и кредиты.Чтобы эти меры пошли на пользу российскому экспорту и местным производителям, стороны должны прийти к выгодному обмену и работать вместе, считает член Аграрного комитета ТПП России, кандидат экономических наук Игорь Абакумов.Россия, в свою очередь, будет поставлять картошку, птицу и зерно в Узбекистан, добавляет Абакумов.Более подробно о том, как еще могут сотрудничать Узбекистан и Россия, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
питание, узбекистан, макдоналдс, видео
Видео: узбекский фастфуд может заменить "Макдоналдс" в России - эксперт
14:57 05.06.2022 (обновлено: 15:08 05.06.2022)
Для узбекистанских производителей и коммерсантов есть возможность занять место "Макдоналдс" в России, считает Игорь Абакумов.
В Узбекистане продолжают сдерживать цены на продукты. Импортные фрукты, мясо, рыбу и растительное масло освободят от пошлин. Производители птицы и яиц получат льготы и кредиты.
Чтобы эти меры пошли на пользу российскому экспорту и местным производителям, стороны должны прийти к выгодному обмену и работать вместе, считает член Аграрного комитета ТПП России, кандидат экономических наук Игорь Абакумов.
"Можно предложить узбекистанским коммерсантам организовать фастфуд в России. Национальные лепешки, плов, соки, орехи – все это можно упаковать в идею фастфуда и продвигать торговую марку Узбекистана", - предполагает Абакумов.
Россия, в свою очередь, будет поставлять картошку, птицу и зерно в Узбекистан, добавляет Абакумов.
Более подробно о том, как еще могут сотрудничать Узбекистан и Россия, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан
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