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Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов
Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов
РФ и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент.
2022-06-06T15:04+0500
2022-06-06T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. России и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю, сообщает Росавиация."Авиационными властями России и Узбекистана достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов на маршруте Москва-Ташкент. С целью развития авиасообщения между Россией и Узбекистаном авиационными властями согласовано увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq."Количество назначенных авиакомпаний России может быть увеличено после распределения новых 14 частот на основании заявок российских авиакомпаний в соответствии с порядком допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов", - заявили в Росавиации.Ведомство отмечает, что увеличение частоты полетов между столицами "положительно скажется на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и удовлетворении спроса пассажиров на перевозки между Россией и Узбекистаном".Читайте также:Uzbekistan Airways Express начинает полеты из Ташкента в Самару
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ташкент, узбекистан, рейсы, москва

Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов

15:04 06.06.2022
© Depositphotos / olly18Мужчина с чемоданом путешествует
Мужчина с чемоданом путешествует - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2022
© Depositphotos / olly18
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С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. России и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю, сообщает Росавиация.
"Авиационными властями России и Узбекистана достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов на маршруте Москва-Ташкент. С целью развития авиасообщения между Россией и Узбекистаном авиационными властями согласовано увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq.
"Количество назначенных авиакомпаний России может быть увеличено после распределения новых 14 частот на основании заявок российских авиакомпаний в соответствии с порядком допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов", - заявили в Росавиации.
Ведомство отмечает, что увеличение частоты полетов между столицами "положительно скажется на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и удовлетворении спроса пассажиров на перевозки между Россией и Узбекистаном".
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