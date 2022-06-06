https://uz.sputniknews.ru/20220606/aviavlasti-rf-i-uzbekistana-dogovorilis-uvelichit-chislo-reysov-25062440.html

Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов

Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить число рейсов

РФ и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент.

2022-06-06T15:04+0500

2022-06-06T15:04+0500

2022-06-06T15:04+0500

туризм

ташкент

узбекистан

рейсы

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. России и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю, сообщает Росавиация."Авиационными властями России и Узбекистана достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов на маршруте Москва-Ташкент. С целью развития авиасообщения между Россией и Узбекистаном авиационными властями согласовано увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.С российской стороны для выполнения полетов из Москвы в Ташкент назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр". С узбекской стороны - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq."Количество назначенных авиакомпаний России может быть увеличено после распределения новых 14 частот на основании заявок российских авиакомпаний в соответствии с порядком допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов", - заявили в Росавиации.Ведомство отмечает, что увеличение частоты полетов между столицами "положительно скажется на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и удовлетворении спроса пассажиров на перевозки между Россией и Узбекистаном".Читайте также:Uzbekistan Airways Express начинает полеты из Ташкента в Самару

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ташкент, узбекистан, рейсы, москва