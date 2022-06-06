https://uz.sputniknews.ru/20220606/kadyrov-opublikoval-novye-kadry-iz-severodonetska-25047787.html

Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка

Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка

Кадыров показал новое видео, подтверждающее контроль России над жилой зоной Северодонецка.

2022-06-06T08:41+0500

2022-06-06T08:41+0500

2022-06-06T09:17+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

рамзан кадыров

лнр

днр

донбасс

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в ЛНР, сообщает РИА Новости.На кадрах видно, как помощник главы республики Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле, в том числе и по центральной улице, показывает здание СБУ и общается с продавцами магазина.Накануне начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава. Сейчас они отступают в сторону Лисичанска.Он также заявил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление, а затем обвинить российскую армию в создании техногенной экологической катастрофы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина, рамзан кадыров, лнр, днр, донбасс