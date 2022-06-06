https://uz.sputniknews.ru/20220606/kadyrov-opublikoval-novye-kadry-iz-severodonetska-25047787.html
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
Кадыров показал новое видео, подтверждающее контроль России над жилой зоной Северодонецка.
2022-06-06T08:41+0500
2022-06-06T08:41+0500
2022-06-06T09:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в ЛНР, сообщает РИА Новости.На кадрах видно, как помощник главы республики Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле, в том числе и по центральной улице, показывает здание СБУ и общается с продавцами магазина.Накануне начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава. Сейчас они отступают в сторону Лисичанска.Он также заявил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление, а затем обвинить российскую армию в создании техногенной экологической катастрофы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, рамзан кадыров, лнр, днр, донбасс
Кадыров опубликовал новые кадры из Северодонецка
08:41 06.06.2022 (обновлено: 09:17 06.06.2022)
Кадыров показал новое видео, подтверждающее контроль России над жилой зоной Северодонецка.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, подтверждающее взятие под контроль российскими войсками жилой зоны города Северодонецк в ЛНР, сообщает
РИА Новости.
"Я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. <...> Но нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ", — написал он в Telegram-канале.
На кадрах видно, как помощник главы республики Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле, в том числе и по центральной улице, показывает здание СБУ и общается с продавцами магазина.
Накануне начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые подразделения украинских войск потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава. Сейчас они отступают в сторону Лисичанска.
Он также заявил, что Киев приказал сводной тактической группе заминировать в Северодонецке емкости со ста тоннами селитры и кислоты, чтобы задержать наступление, а затем обвинить российскую армию в создании техногенной экологической катастрофы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.