https://uz.sputniknews.ru/20220606/v-britanii-proydet-golosovanie-o-nedoverii-borisu-djonsonu-25059279.html

В Британии пройдет голосование о недоверии Борису Джонсону

В Британии пройдет голосование о недоверии Борису Джонсону

Консервативная партия Британии проведет голосование по вотуму недоверия действующему премьер-министру.

2022-06-06T13:07+0500

2022-06-06T13:07+0500

2022-06-06T13:19+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди заявил, что в понедельник партия проведет голосование по вотуму недоверия действующему премьер-министру страны Борис Джонсону, сообщает РИА Новости.По данным агентства, голоса будут подсчитаны "сразу же после этого".Джонсон потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии и оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Более того, две вечеринки прошли 16 апреля - накануне похорон принца Филиппа, во время национального траура.Позже Джонсон извинился и заявил, что оплатил назначенный штраф, и что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.Читайте также: Британия готовится к геополитической войне на два фронта

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великобритания, референдум, борис джонсон