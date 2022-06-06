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В Британии пройдет голосование о недоверии Борису Джонсону
В Британии пройдет голосование о недоверии Борису Джонсону
Консервативная партия Британии проведет голосование по вотуму недоверия действующему премьер-министру.
2022-06-06T13:07+0500
2022-06-06T13:07+0500
2022-06-06T13:19+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди заявил, что в понедельник партия проведет голосование по вотуму недоверия действующему премьер-министру страны Борис Джонсону, сообщает РИА Новости.По данным агентства, голоса будут подсчитаны "сразу же после этого".Джонсон потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии и оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Более того, две вечеринки прошли 16 апреля - накануне похорон принца Филиппа, во время национального траура.Позже Джонсон извинился и заявил, что оплатил назначенный штраф, и что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.Читайте также: Британия готовится к геополитической войне на два фронта
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великобритания, референдум, борис джонсон
В Британии пройдет голосование о недоверии Борису Джонсону
13:07 06.06.2022 (обновлено: 13:19 06.06.2022)
Консервативная партия Британии проведет голосование по вотуму недоверия действующему премьер-министру.
ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди заявил, что в понедельник партия проведет голосование по вотуму недоверия действующему премьер-министру страны Борис Джонсону, сообщает РИА Новости.
"Преодолен порог в 15% в парламентской партии, добивающейся (процедуры) вотума доверия лидеру Консервативной партии ... Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)", - цитирует агентство сообщение телеканала Sky News.
По данным агентства, голоса будут подсчитаны "сразу же после этого".
Джонсон потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии и оказался под шквалом критики из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Более того, две вечеринки прошли 16 апреля - накануне похорон принца Филиппа, во время национального траура.
Позже Джонсон извинился и заявил, что оплатил назначенный штраф, и что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.