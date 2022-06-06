https://uz.sputniknews.ru/20220606/v-fergane-proshel-zaklyuchitelnyy-gala-kontsert-foto-25048007.html

В Фергане прошел масштабный концерт, посвященный Новому Узбекистану - фото

В Фергане прошел масштабный концерт, посвященный Новому Узбекистану - фото

Гала-концерт завершил недельные культурно-просветительские мероприятия.

2022-06-06T09:01+0500

2022-06-06T09:01+0500

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культура

фергана

узбекистан

концерт

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Большой гала-концерт в Фергане завершил недельные культурно-просветительские мероприятия под девизом "Новый Узбекистан – страна человеческого достоинства". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.На открытой сцене областного театрально-концертного дворца имени Ислама Каримова выступили представители искусства республики и области, а также молодые звезды.Гала-концерт открыли заместитель советника президента Нодыржон Холботаев и заместитель хокима области Файзулло Касымов.Как уточняет ведомство, за неделю в мероприятиях приняли участие более трехсот представителей культуры, искусства, поэтов и писателей. А также в его рамках провели более 350 концертов, театрализованных представлений, творческих встреч и показов лучших фильмов.Читайте также: В Ташкент привезли Кубок чемпионата мира по футболу FIFА-фото

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фергана, узбекистан, концерт