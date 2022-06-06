https://uz.sputniknews.ru/20220606/v-rezultate-obstrela-poselka-tyotkino-nikto-ne-postradal---kurskiy-gubernator-25057223.html

В результате обстрела поселка Тёткино никто не пострадал - курский губернатор

В результате обстрела поселка Тёткино никто не пострадал - курский губернатор

Из-за минометного обстрела в Курской области поврежден мост, жилой дом и хозяйственные постройки.

2022-06-06T12:15+0500

2022-06-06T12:15+0500

2022-06-06T12:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

обстрел

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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал курского губернатора Романа Старовойта.По словам губернатора, в результате обстрела никто из жителей не пострадал.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обстрел