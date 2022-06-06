https://uz.sputniknews.ru/20220606/v-rezultate-obstrela-poselka-tyotkino-nikto-ne-postradal---kurskiy-gubernator-25057223.html
В результате обстрела поселка Тёткино никто не пострадал - курский губернатор
В результате обстрела поселка Тёткино никто не пострадал - курский губернатор
Из-за минометного обстрела в Курской области поврежден мост, жилой дом и хозяйственные постройки.
2022-06-06T12:15+0500
2022-06-06T12:15+0500
2022-06-06T12:23+0500
специальная военная операция россии в донбассе
обстрел
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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал курского губернатора Романа Старовойта.По словам губернатора, в результате обстрела никто из жителей не пострадал.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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обстрел
В результате обстрела поселка Тёткино никто не пострадал - курский губернатор
12:15 06.06.2022 (обновлено: 12:23 06.06.2022)
Из-за минометного обстрела в Курской области поврежден мост, жилой дом и хозяйственные постройки.
ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik.
Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал курского губернатора Романа Старовойта.
По словам губернатора, в результате обстрела никто из жителей не пострадал.
"Сообщаю подробности об утреннем минометном обстреле поселка Тёткино. Раненых и погибших - нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", - написал Старовойт.
В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.