https://uz.sputniknews.ru/20220606/video-muzey-pushkina-v-tashkente-25057809.html

Музей Пушкина в Ташкенте - видео, фото

Музей Пушкина в Ташкенте - видео, фото

Уникален этот музей тем, что это единственный школьный музей в Центральной Азии

2022-06-06T12:38+0500

2022-06-06T12:38+0500

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видео

ташкент

александр пушкин

музей

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В ташкентской школе №10 находится музей имени Александра Сергеевича Пушкина. Уникален этот музей тем, что это единственный школьный музей в Центральной Азии.Он создан к 200-летию со дня рождения великого русского поэта. У истоков создания музея стояли бывшие учителя школы Светлана Эльчебекова и Борис Панин.Здесь можно увидеть книги, портреты, предметы быта той эпохи и многое другое. Собрать такое количество материалов помогали ученики, их родители и администрация школы.Каждый стенд музея рассказывает об определенном этапе жизни Пушкина: рождение, учеба, ссылка, творчество и гибель поэта.Сюда на экскурсию приезжают дети из всех школ, в музее проводятся интересные конкурсы. Как выглядит музей и что еще в нем можно увидеть – смотрите в нашем видео.

ташкент

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, александр пушкин, музей