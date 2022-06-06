Музей Пушкина в Ташкенте - видео, фото
12:38 06.06.2022 (обновлено: 12:48 06.06.2022)
Уникален этот музей тем, что это единственный школьный музей в Центральной Азии.
В ташкентской школе №10 находится музей имени Александра Сергеевича Пушкина. Уникален этот музей тем, что это единственный школьный музей в Центральной Азии.
Он создан к 200-летию со дня рождения великого русского поэта. У истоков создания музея стояли бывшие учителя школы Светлана Эльчебекова и Борис Панин.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭто единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭто единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭто единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭто единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭто единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭто единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
2/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
3/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
4/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Это единственный школьный музей поэта в Центральной Азии. Создавали его учителя вместе с учениками.
Здесь можно увидеть книги, портреты, предметы быта той эпохи и многое другое. Собрать такое количество материалов помогали ученики, их родители и администрация школы.
Каждый стенд музея рассказывает об определенном этапе жизни Пушкина: рождение, учеба, ссылка, творчество и гибель поэта.
Сюда на экскурсию приезжают дети из всех школ, в музее проводятся интересные конкурсы. Как выглядит музей и что еще в нем можно увидеть – смотрите в нашем видео.