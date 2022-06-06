https://uz.sputniknews.ru/20220606/xamraev-nazval-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-v-vodopolzovanii-stran-regiona-25072986.html

Хамраев назвал ключевые направления сотрудничества в водопользовании стран региона

Хамраев назвал ключевые направления сотрудничества в водопользовании стран региона

Министр водного хозяйства Узбекистана рассказал о договоренностях в сфере использования водных ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех участников

2022-06-06T19:01+0500

2022-06-06T19:01+0500

2022-06-06T19:01+0500

общество

водные ресурсы

сотрудничество

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Душанбе стартовала Международная конференция высокого уровня по водопользованию. Участники мероприятия обсудили итоги и планы деятельности в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг.В конференции принял участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Чиновник рассказал об успехах в развитии взаимовыгодного сотрудничества стран региона в решении вопросов совместного водопользования. В качестве одного из примеров такого сотрудничества министр назвал договоренности об использовании воды из Токтогульского водохранилища.По словам Хамраева, за последние годы пять стран Центральной Азии добились серьезного развития партнерских отношений в сфере энергетики и водопользования. Помимо этого, чиновник перечислил перспективные направления развития таких отношений.Помимо этого, необходимо укреплять научный, технический и кадровый потенциал, проводить научные исследования, повышение квалификации сотрудников, а также оказывать поддержку инициатив соседей по региону на международной арене.Читайте также: Как изменится управление водными ресурсами в регионах

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водные ресурсы, сотрудничество, центральная азия