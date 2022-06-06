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Хамраев назвал ключевые направления сотрудничества в водопользовании стран региона
Хамраев назвал ключевые направления сотрудничества в водопользовании стран региона
Министр водного хозяйства Узбекистана рассказал о договоренностях в сфере использования водных ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех участников
2022-06-06T19:01+0500
2022-06-06T19:01+0500
общество
водные ресурсы
сотрудничество
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Душанбе стартовала Международная конференция высокого уровня по водопользованию. Участники мероприятия обсудили итоги и планы деятельности в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг.В конференции принял участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Чиновник рассказал об успехах в развитии взаимовыгодного сотрудничества стран региона в решении вопросов совместного водопользования. В качестве одного из примеров такого сотрудничества министр назвал договоренности об использовании воды из Токтогульского водохранилища.По словам Хамраева, за последние годы пять стран Центральной Азии добились серьезного развития партнерских отношений в сфере энергетики и водопользования. Помимо этого, чиновник перечислил перспективные направления развития таких отношений.Помимо этого, необходимо укреплять научный, технический и кадровый потенциал, проводить научные исследования, повышение квалификации сотрудников, а также оказывать поддержку инициатив соседей по региону на международной арене.Читайте также: Как изменится управление водными ресурсами в регионах
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водные ресурсы, сотрудничество, центральная азия

Хамраев назвал ключевые направления сотрудничества в водопользовании стран региона

19:01 06.06.2022
© Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевТоктогульская ГЭС в Кыргыстане
Токтогульская ГЭС в Кыргыстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2022
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
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Министр водного хозяйства Узбекистана рассказал о договоренностях в сфере использования водных ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех участников.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. В Душанбе стартовала Международная конференция высокого уровня по водопользованию. Участники мероприятия обсудили итоги и планы деятельности в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг.
В конференции принял участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. Чиновник рассказал об успехах в развитии взаимовыгодного сотрудничества стран региона в решении вопросов совместного водопользования. В качестве одного из примеров такого сотрудничества министр назвал договоренности об использовании воды из Токтогульского водохранилища.
"Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан совместно решают вопрос о сбросе дополнительного объема воды в летний период из Токтогульского водохранилища, осуществляя в этих целях перетоки электроэнергии. При этом учитываются интересы всех участников, благодаря чему достигается рациональное, эффективное использование водно-энергетических ресурсов региона", - сказал он на конференции.
По словам Хамраева, за последние годы пять стран Центральной Азии добились серьезного развития партнерских отношений в сфере энергетики и водопользования. Помимо этого, чиновник перечислил перспективные направления развития таких отношений.
"Предлагается рассмотреть возможность организации сотрудничества в следующих направлениях: повышение качества и точности учета водных ресурсов за счет совершенствования деятельности гидрорегслужб стран и повсеместное внедрение автоматизированных систем водоучета, налаживание систем обмена данными и информацией по формированию и использованию водных ресурсов, совместное внедрение водосберегающих технологий и повышение эффективности водопользования в условиях повышенного спроса на воду", - уточнил он.
Помимо этого, необходимо укреплять научный, технический и кадровый потенциал, проводить научные исследования, повышение квалификации сотрудников, а также оказывать поддержку инициатив соседей по региону на международной арене.
Читайте также: Как изменится управление водными ресурсами в регионах
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