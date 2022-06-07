https://uz.sputniknews.ru/20220607/glavy-mid-uzbekistana-i-kitaya-proveli-peregovory-v-nur-sultane-25109546.html
Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Нур-Султане
Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Нур-Султане
Стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем. Отдельное внимание уделили взаимодействию по обеспечению региональной безопасности.
2022-06-07T21:39+0500
2022-06-07T21:39+0500
2022-06-07T21:39+0500
политика
узбекистан
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переговоры
нур-султан
безопасность
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и член Государственного совета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И провели переговоры в столице Казахстана.Встреча прошла 7 июня, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Министры подчеркнули важность практической реализации проекта строительства железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, в том числе ускорение разработки его ТЭО.Стороны обменялись мнениями по углублению диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничеству, ходу подготовки к саммиту Организации в сентябре текущего года в Самарканде.Отдельное внимание уделено механизмам взаимодействия по обеспечению региональной безопасности, содействия достижению прочного мира в Афганистане и восстановлению его экономики.В ходе встречи также обсуждены другие вопросы двусторонней повестки дня.
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узбекистан, китай, переговоры, нур-султан, безопасность
Главы МИД Узбекистана и Китая провели переговоры в Нур-Султане
Стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем. Отдельное внимание уделили взаимодействию по обеспечению региональной безопасности.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и член Государственного совета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И провели переговоры в столице Казахстана.
Встреча прошла 7 июня, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана. Министры подчеркнули важность практической реализации проекта строительства железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, в том числе ускорение разработки его ТЭО.
"В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития всестороннего стратегического партнёрства между Узбекистаном и Китаем", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по углублению диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничеству, ходу подготовки к саммиту Организации в сентябре текущего года в Самарканде.
Отдельное внимание уделено механизмам взаимодействия по обеспечению региональной безопасности, содействия достижению прочного мира в Афганистане и восстановлению его экономики.
В ходе встречи также обсуждены другие вопросы двусторонней повестки дня.