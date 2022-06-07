https://uz.sputniknews.ru/20220607/ispanskoe-smi-ssha-vedut-na-ukraine-dvoynuyu-igru-25086804.html

Испанское СМИ: США ведут на Украине двойную игру

Испанское СМИ: США ведут на Украине двойную игру

Испанский журналист заявил, что у США есть несколько целей на Украине.

2022-06-07T11:29+0500

2022-06-07T11:29+0500

2022-06-07T11:29+0500

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сша

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ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. США имеют две цели на Украине: утомить Россию и проверить реакцию Китая, пишет в своей статье для Rebelión испанский журналист Омар Гарсес, сообщает РИА Новости."Для Вашингтона крайне важно выйти из украинского конфликта единственной державой однополярного мира", —считает Гарсес.В последние годы Вашингтон теряет свое влияние, поскольку Россия и Китай находятся на пике масштабного экономического развития, полагает автор. В связи с этим США придумывают различные стратегии. Так, по мнению Гарсеса, Вашингтон стремится "измотать" Россию и ослабить ее экономику.Для достижения своих целей Вашингтон прибегает к главному инструменту Холодной войны — внушению страха перед Москвой европейским странам, хотя Россия заверяет, что не собирается нарушать их суверенитет, также отмечает журналист.Также американские власти используют конфликт на Украине для проверки реакции Китая на свои "воинственные действия", учитывая, что Китай не признает независимость Тайваня, рассуждает автор статьи.Журналист делает вывод, что желание США продолжать втягивать страну в конфликты состоит в том, что они стремятся "к мировому господству".Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают активно поддерживать Украину вооружением. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, по которому выделяются десятки миллиардов долларов на военную поддержку Киева.Москва уже неоднократно заявляла, что накачивание Украины оружием только затягивает конфликт.Читайте также:Российские танки Т-62М ускоряют спецоперацию

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