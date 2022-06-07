https://uz.sputniknews.ru/20220607/plennyy-soldat-vsu-rasskazal-kak-ego-kinuli-na-myaso--video-25101005.html

Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео

Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео

После мобилизации его отправили рыть окопы. Когда вместе с сослуживцами пошли за провизией, попали под обстрел. Тогда и решили сдаться.

2022-06-07T17:23+0500

2022-06-07T17:23+0500

2022-06-07T17:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

солдаты

обстрел

пленные

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен бойцам ЛНР, рассказал, что после мобилизации у него почти не было связи с командованием.По его словам, командование попросту отсутствовало.Солдат рассказывает, что после мобилизации его отправили рыть окопы. Когда вместе с сослуживцами пошли за провизией, то попали под обстрел. Тогда и решили сдаться.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, за пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек.24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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солдаты, обстрел, пленные