https://uz.sputniknews.ru/20220607/plennyy-soldat-vsu-rasskazal-kak-ego-kinuli-na-myaso--video-25101005.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео
После мобилизации его отправили рыть окопы. Когда вместе с сослуживцами пошли за провизией, попали под обстрел. Тогда и решили сдаться.
2022-06-07T17:23+0500
2022-06-07T17:23+0500
2022-06-07T17:23+0500
специальная военная операция россии в донбассе
солдаты
обстрел
пленные
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен бойцам ЛНР, рассказал, что после мобилизации у него почти не было связи с командованием.По его словам, командование попросту отсутствовало.Солдат рассказывает, что после мобилизации его отправили рыть окопы. Когда вместе с сослуживцами пошли за провизией, то попали под обстрел. Тогда и решили сдаться.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, за пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек.24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
солдаты, обстрел, пленные
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео
После мобилизации его отправили рыть окопы. Когда вместе с сослуживцами пошли за провизией, попали под обстрел. Тогда и решили сдаться.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен бойцам ЛНР, рассказал, что после мобилизации у него почти не было связи с командованием.
По его словам, командование попросту отсутствовало.
“Без учебки, без ничего, люди вообще не служившие, вот как я. Просто взяли кинули в мясо”, — говорит он.
Солдат рассказывает, что после мобилизации его отправили рыть окопы. Когда вместе с сослуживцами пошли за провизией, то попали под обстрел. Тогда и решили сдаться.
“О своём выборе не жалею: мы выжили и уцелели”, — добавил он.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, за пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".