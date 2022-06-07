https://uz.sputniknews.ru/20220607/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-sygraet-s-komandoy-iz-irana-25087265.html

Сборная Узбекистана по футболу сыграет с командой из Ирана

Сборная Узбекистана по футболу сыграет с командой из Ирана

Недавно сборная Узбекистана выиграла второй тур Чемпионата Азии.

2022-06-07T11:50+0500

2022-06-07T11:50+0500

2022-06-07T11:50+0500

спорт

футбол

узбекистан

иран

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня Олимпийская сборная Узбекистана сыграет с командой из Ирана. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации республики.Матч состоится в Карши на Центральном стадионе "Марказий" в 22.00.Недавно сборная Узбекистана по футболу U-23 выиграла второй тур Чемпионата Азии. Матч против Катара на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте завершился со счетом 6:0 в пользу узбекистанских спортсменов.Джасур Джалолиддинов открыл счет на 5-й минуте. На 20-й минуте Ходжимат Эркинов забил второй гол. В конце первого тайма Хусейн Норчаев своим голом увеличил разрыв.Во втором тайме узбекская команда забила еще три мяча. Отличился Улугбек Хошимов, затем катарец Юсуф Айман забил мяч в свои ворота. И Русланбек Джиянов смог забить шестой гол.В итоге, сборная Узбекистана U-23 с большим отрывом обыграла Катар и досрочно вышла в четвертьфинал.Читайте также:Сборная Узбекистана победила команду Катара — видео, фото

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футбол, узбекистан, иран, чемпионат азии