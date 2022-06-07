https://uz.sputniknews.ru/20220607/sbornaya-uzbekistana-po-futbolu-sygraet-s-komandoy-iz-irana-25087265.html
Сборная Узбекистана по футболу сыграет с командой из Ирана
Сборная Узбекистана по футболу сыграет с командой из Ирана
Недавно сборная Узбекистана выиграла второй тур Чемпионата Азии.
2022-06-07T11:50+0500
2022-06-07T11:50+0500
2022-06-07T11:50+0500
спорт
футбол
узбекистан
иран
чемпионат азии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0e/23972871_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_56d8c04bb054dc8ba3db74a6e4c8caa8.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Сегодня Олимпийская сборная Узбекистана сыграет с командой из Ирана. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации республики.Матч состоится в Карши на Центральном стадионе "Марказий" в 22.00.Недавно сборная Узбекистана по футболу U-23 выиграла второй тур Чемпионата Азии. Матч против Катара на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте завершился со счетом 6:0 в пользу узбекистанских спортсменов.Джасур Джалолиддинов открыл счет на 5-й минуте. На 20-й минуте Ходжимат Эркинов забил второй гол. В конце первого тайма Хусейн Норчаев своим голом увеличил разрыв.Во втором тайме узбекская команда забила еще три мяча. Отличился Улугбек Хошимов, затем катарец Юсуф Айман забил мяч в свои ворота. И Русланбек Джиянов смог забить шестой гол.В итоге, сборная Узбекистана U-23 с большим отрывом обыграла Катар и досрочно вышла в четвертьфинал.Читайте также:Сборная Узбекистана победила команду Катара — видео, фото
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0e/23972871_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_9f8ed648efb3272c0d5104ca038951bd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футбол, узбекистан, иран, чемпионат азии
Сборная Узбекистана по футболу сыграет с командой из Ирана
Недавно сборная Узбекистана по футболу U-23 выиграла второй тур Чемпионата Азии.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Сегодня Олимпийская сборная Узбекистана сыграет с командой из Ирана. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации
республики.
Матч состоится в Карши на Центральном стадионе "Марказий" в 22.00.
Недавно сборная Узбекистана по футболу U-23 выиграла
второй тур Чемпионата Азии. Матч против Катара на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте завершился со счетом 6:0 в пользу узбекистанских спортсменов.
Джасур Джалолиддинов открыл счет на 5-й минуте. На 20-й минуте Ходжимат Эркинов забил второй гол. В конце первого тайма Хусейн Норчаев своим голом увеличил разрыв.
Во втором тайме узбекская команда забила еще три мяча. Отличился Улугбек Хошимов, затем катарец Юсуф Айман забил мяч в свои ворота. И Русланбек Джиянов смог забить шестой гол.
В итоге, сборная Узбекистана U-23 с большим отрывом обыграла Катар и досрочно вышла в четвертьфинал.