https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-samarkande-nachnut-gotovit-sportivnyx-trenerov-i-sudey-25095330.html

В Самарканде начнут готовить спортивных тренеров и судей

В Самарканде начнут готовить спортивных тренеров и судей

Учебный процесс начинается уже с 2023/2024 учебного года. Срок обучения — три года. Выпускникам будут присвоены специальности “тренер”, “судья”, “селекционер” и другие по избранному виду спорта.

2022-06-07T14:38+0500

2022-06-07T14:38+0500

2022-06-07T14:38+0500

спорт

самарканд

выпускник

тренер

судья

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В Узбекистане постановлением президента создан институт высшего спортивного мастерства. Базироваться он будет в Самарканде.Вуз будет готовить кадры в области физической культуры и спорта, включая спортсменов – мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта как республиканского, так и международного класса.Институт будет заниматься научно-прикладными исследованиями в области развития спорта, а также применять передовой зарубежный опыт в учебном процессе.Прием на учебу будет осуществляться в зависимости от спортивных селекционных результатов на основе государственного гранта. При этом, абитуриенты должны являться членами национальных сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта.Учебный процесс начинается уже с 2023/2024 учебного года. Срок обучения — три года. Выпускникам будут присвоены специальности “тренер”, “судья”, “селекционер” и другие по избранному виду спорта.К учебно-тренировочным процессам в институте планируется привлекать главных тренеров национальных сборных команд. В течение всего года студенты будут участвовать в учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях.

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самарканд, выпускник, тренер, судья