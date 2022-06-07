https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-samarkande-nachnut-gotovit-sportivnyx-trenerov-i-sudey-25095330.html
В Самарканде начнут готовить спортивных тренеров и судей
В Самарканде начнут готовить спортивных тренеров и судей
Учебный процесс начинается уже с 2023/2024 учебного года. Срок обучения — три года. Выпускникам будут присвоены специальности “тренер”, “судья”, “селекционер” и другие по избранному виду спорта.
2022-06-07T14:38+0500
2022-06-07T14:38+0500
2022-06-07T14:38+0500
спорт
самарканд
выпускник
тренер
судья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/142/46/1424641_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b47723b4dccebabf9ce347a2f1348ae2.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В Узбекистане постановлением президента создан институт высшего спортивного мастерства. Базироваться он будет в Самарканде.Вуз будет готовить кадры в области физической культуры и спорта, включая спортсменов – мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта как республиканского, так и международного класса.Институт будет заниматься научно-прикладными исследованиями в области развития спорта, а также применять передовой зарубежный опыт в учебном процессе.Прием на учебу будет осуществляться в зависимости от спортивных селекционных результатов на основе государственного гранта. При этом, абитуриенты должны являться членами национальных сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта.Учебный процесс начинается уже с 2023/2024 учебного года. Срок обучения — три года. Выпускникам будут присвоены специальности “тренер”, “судья”, “селекционер” и другие по избранному виду спорта.К учебно-тренировочным процессам в институте планируется привлекать главных тренеров национальных сборных команд. В течение всего года студенты будут участвовать в учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях.
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/142/46/1424641_229:0:1354:844_1920x0_80_0_0_e5dc56f5167fef69f306abc1306279a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд, выпускник, тренер, судья
В Самарканде начнут готовить спортивных тренеров и судей
Учебный процесс начинается уже с 2023/2024 учебного года. Срок обучения — три года. Выпускникам будут присвоены специальности “тренер”, “судья”, “селекционер” и другие по избранному виду спорта.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
В Узбекистане постановлением президента создан
институт высшего спортивного мастерства. Базироваться он будет в Самарканде.
Вуз будет готовить кадры в области физической культуры и спорта, включая спортсменов – мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта как республиканского, так и международного класса.
Институт будет заниматься научно-прикладными исследованиями в области развития спорта, а также применять передовой зарубежный опыт в учебном процессе.
Прием на учебу будет осуществляться в зависимости от спортивных селекционных результатов на основе государственного гранта. При этом, абитуриенты должны являться членами национальных сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта.
Учебный процесс начинается уже с 2023/2024 учебного года. Срок обучения — три года. Выпускникам будут присвоены специальности “тренер”, “судья”, “селекционер” и другие по избранному виду спорта.
К учебно-тренировочным процессам в институте планируется привлекать главных тренеров национальных сборных команд. В течение всего года студенты будут участвовать в учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях.