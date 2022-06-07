https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-sfere-uslug-sozdadut-15-mln-rabochix-mest--mirziyoev-25099984.html

В сфере услуг создадут 1,5 млн рабочих мест — Мирзиёев

В сфере услуг создадут 1,5 млн рабочих мест — Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев заявил о планах запустить в этом году более 120 тысяч новых проектов в сфере услуг. Это позволит создать 1,5 млн рабочих мест.

2022-06-07T15:45+0500

2022-06-07T15:45+0500

2022-06-07T15:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

рабочие места

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24773578_42:175:1102:771_1920x0_80_0_0_f3646ae3db1d709aaebbf38c005b279f.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В сфере услуг уже в этом году создадут 1,5 млн рабочих мест. Об этом заявил президент Узбекистана на видеоселекторном совещании, посвященном обсуждению реализуемых работ в данной сфере и планов до конца года.По словам Шавката Мирзиёева, в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч новых проектов в данной сфере и довести объем услуг до 435 триллионов сумов (в прошлом году — 283 триллионов сумов).При этом президент отметил проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. В основном они связаны с выделением земли, строительством и инфраструктурой.Было указано, что из 45 тысяч земельных участков, предложенных на аукцион, 3 тысячи возвращены на согласование. Основная причина — отсутствие генеральных планов территорий или проектов архитектурной планировки."Надо откровенно сказать, что государственные проектные институты "монополизировали" разработку генпланов городов. В рамках инвестиционных программ государственным проектным институтам ежегодно выделяются значительные средства, но ни один генеральный план района или города не доведен до конца. Цены также в несколько раз дороже, чем в зарубежных или частных проектных организациях. В связи с этим отдельно буду обсуждать трансформацию строительной сферы", — сказал глава государства.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, рабочие места