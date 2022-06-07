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В сфере услуг создадут 1,5 млн рабочих мест — Мирзиёев
В сфере услуг создадут 1,5 млн рабочих мест — Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев заявил о планах запустить в этом году более 120 тысяч новых проектов в сфере услуг. Это позволит создать 1,5 млн рабочих мест.
2022-06-07T15:45+0500
2022-06-07T15:45+0500
2022-06-07T15:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В сфере услуг уже в этом году создадут 1,5 млн рабочих мест. Об этом заявил президент Узбекистана на видеоселекторном совещании, посвященном обсуждению реализуемых работ в данной сфере и планов до конца года.По словам Шавката Мирзиёева, в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч новых проектов в данной сфере и довести объем услуг до 435 триллионов сумов (в прошлом году — 283 триллионов сумов).При этом президент отметил проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. В основном они связаны с выделением земли, строительством и инфраструктурой.Было указано, что из 45 тысяч земельных участков, предложенных на аукцион, 3 тысячи возвращены на согласование. Основная причина — отсутствие генеральных планов территорий или проектов архитектурной планировки."Надо откровенно сказать, что государственные проектные институты "монополизировали" разработку генпланов городов. В рамках инвестиционных программ государственным проектным институтам ежегодно выделяются значительные средства, но ни один генеральный план района или города не доведен до конца. Цены также в несколько раз дороже, чем в зарубежных или частных проектных организациях. В связи с этим отдельно буду обсуждать трансформацию строительной сферы", — сказал глава государства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, рабочие места
В сфере услуг создадут 1,5 млн рабочих мест — Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев заявил о планах запустить в этом году более 120 тысяч новых проектов в сфере услуг. Это позволит создать 1,5 млн рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В сфере услуг уже в этом году создадут 1,5 млн рабочих мест. Об этом заявил президент Узбекистана на видеоселекторном совещании, посвященном обсуждению реализуемых работ в данной сфере и планов до конца года.
По словам Шавката Мирзиёева, в 2022 году планируется запустить более 120 тысяч новых проектов в данной сфере и довести объем услуг до 435 триллионов сумов (в прошлом году — 283 триллионов сумов).
При этом президент отметил проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. В основном они связаны с выделением земли, строительством и инфраструктурой.
Было указано, что из 45 тысяч земельных участков, предложенных на аукцион, 3 тысячи возвращены на согласование. Основная причина — отсутствие генеральных планов территорий или проектов архитектурной планировки.
"Надо откровенно сказать, что государственные проектные институты "монополизировали" разработку генпланов городов. В рамках инвестиционных программ государственным проектным институтам ежегодно выделяются значительные средства, но ни один генеральный план района или города не доведен до конца. Цены также в несколько раз дороже, чем в зарубежных или частных проектных организациях. В связи с этим отдельно буду обсуждать трансформацию строительной сферы", — сказал глава государства.