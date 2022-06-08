https://uz.sputniknews.ru/20220608/ekspert-otsenil-shansy-uzbekistana-na-kubke-azii-25133186.html
Эксперт оценил шансы Узбекистана на Кубке Азии
Эксперт оценил шансы Узбекистана на Кубке Азии
Узбекистан начинает борьбу за Кубок Азии по футболу. Первый соперник — Шри-Ланка. Затем будут Мальдивы и Таиланд. Все матчи пройдут в Намангане. Помогут ли родные стены выйти из группы?
2022-06-08T16:46+0500
2022-06-08T16:46+0500
2022-06-08T16:46+0500
спорт
эксперт
узбекистан
сборная
шри-ланка
мальдивы
таиланд
наманган
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В среду вечером сборная Узбекистана проведет свой первый матч отборочного тура Кубка Азии по футболу.Соперницей национальной сборной будет команда Шри-Ланки. Игра пройдет в Намангане на стадионе "Марказий" ("Центральный"). Начало в 20.30 по местному времени.Для сборной Узбекистана это больше формальность, объясняет спортивный эксперт, сотрудник оргкомитета Чемпиона мира-2022 Алишер Никимбаев. С тех пор, как изменилась система проведения отборочного турнира, национальной сборной приходится идти снизу, где нет элитных команд, отмечает он.Что касается, сборной Шри-Ланки и Мальдив, эксперт категоричен: "любой результат, кроме победы, будет расцениваться, как неудача". Тем более, что все игры отборочного тура будут проходить дома. Это, напоминает Никимбаев, дополнительный фактор успеха.Сборная Узбекистана попала в группу С вместе с Таиландом, Шри-Ланкой и Мальдивскими островами. Все игры группы пройдут в Намангане. Первый матч состоится уже сегодня. Затем, 11 июня, команда сразится с соперниками из Мальдив, а 14-го – из Таиланда.Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае. Однако из-за эпидемиологической ситуации страна отказалась в проведении соревнований.С новым местом и точной датой организаторы пока не определились.
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эксперт, узбекистан, сборная, шри-ланка, мальдивы, таиланд, наманган
Эксперт оценил шансы Узбекистана на Кубке Азии
Сегодня Узбекистан начинает борьбу за Кубок Азии по футболу. Первый соперник — Шри-Ланка. Затем будут Мальдивы и Таиланд. Все матчи группы С пройдут в Намангане. Помогут ли родные стены выйти из группы и чего ожидать далее?
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В среду вечером сборная Узбекистана проведет свой первый матч отборочного тура Кубка Азии по футболу.
Соперницей национальной сборной будет команда Шри-Ланки. Игра пройдет в Намангане на стадионе "Марказий" ("Центральный"). Начало в 20.30 по местному времени.
Для сборной Узбекистана это больше формальность, объясняет спортивный эксперт, сотрудник оргкомитета Чемпиона мира-2022 Алишер Никимбаев. С тех пор, как изменилась система проведения отборочного турнира, национальной сборной приходится идти снизу, где нет элитных команд, отмечает он.
"Поэтому для сборной Узбекистана это формальность – надо занять первое место в группе, где ни один соперник не может сказать, что он одного уровня с нами, при всем уважении к Таиланду", — говорит Никимбаев.
Что касается, сборной Шри-Ланки и Мальдив, эксперт категоричен: "любой результат, кроме победы, будет расцениваться, как неудача".
Тем более, что все игры отборочного тура будут проходить дома. Это, напоминает Никимбаев, дополнительный фактор успеха.
"Очень важно хорошо сыграть, очень важно занять первое место в группе, очень важно попасть на Кубок Азии. Хотя пока все еще не ясно где и когда он пройдет, но у сборной будет как минимум год, чтобы подготовиться к турниру и бороться, как минимум, за полуфинал", — отметил он.
Сборная Узбекистана попала в группу С вместе с Таиландом, Шри-Ланкой и Мальдивскими островами. Все игры группы пройдут в Намангане. Первый матч состоится уже сегодня. Затем, 11 июня, команда сразится с соперниками из Мальдив, а 14-го – из Таиланда.
Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае. Однако из-за эпидемиологической ситуации страна отказалась в проведении соревнований.
С новым местом и точной датой организаторы пока не определились.