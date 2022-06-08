https://uz.sputniknews.ru/20220608/ekspert-otsenil-shansy-uzbekistana-na-kubke-azii-25133186.html

Эксперт оценил шансы Узбекистана на Кубке Азии

Эксперт оценил шансы Узбекистана на Кубке Азии

Узбекистан начинает борьбу за Кубок Азии по футболу. Первый соперник — Шри-Ланка. Затем будут Мальдивы и Таиланд. Все матчи пройдут в Намангане. Помогут ли родные стены выйти из группы?

2022-06-08T16:46+0500

2022-06-08T16:46+0500

2022-06-08T16:46+0500

спорт

эксперт

узбекистан

сборная

шри-ланка

мальдивы

таиланд

наманган

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В среду вечером сборная Узбекистана проведет свой первый матч отборочного тура Кубка Азии по футболу.Соперницей национальной сборной будет команда Шри-Ланки. Игра пройдет в Намангане на стадионе "Марказий" ("Центральный"). Начало в 20.30 по местному времени.Для сборной Узбекистана это больше формальность, объясняет спортивный эксперт, сотрудник оргкомитета Чемпиона мира-2022 Алишер Никимбаев. С тех пор, как изменилась система проведения отборочного турнира, национальной сборной приходится идти снизу, где нет элитных команд, отмечает он.Что касается, сборной Шри-Ланки и Мальдив, эксперт категоричен: "любой результат, кроме победы, будет расцениваться, как неудача". Тем более, что все игры отборочного тура будут проходить дома. Это, напоминает Никимбаев, дополнительный фактор успеха.Сборная Узбекистана попала в группу С вместе с Таиландом, Шри-Ланкой и Мальдивскими островами. Все игры группы пройдут в Намангане. Первый матч состоится уже сегодня. Затем, 11 июня, команда сразится с соперниками из Мальдив, а 14-го – из Таиланда.Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае. Однако из-за эпидемиологической ситуации страна отказалась в проведении соревнований.С новым местом и точной датой организаторы пока не определились.

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эксперт, узбекистан, сборная, шри-ланка, мальдивы, таиланд, наманган