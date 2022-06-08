https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-zvuchit-bog-po-uzbekski-v-moskve-predstavili-perevod-izvestnoy-ody-25138886.html

Как звучит "Бог" по-узбекски: в Москве представили перевод известной оды

Как звучит "Бог" по-узбекски: в Москве представили перевод известной оды

Владимир Зорин рассказал о смысле и значении великого произведения и процессе его перевода на узбекский язык.

2022-06-08T19:21+0500

2022-06-08T19:21+0500

2022-06-08T19:21+0500

видео

москва

узбекский язык

валентин зорин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25134521_45:0:2465:1361_1920x0_80_0_0_e3e8c3c2d0b10e353b32675847b1b325.png

Мероприятия, связанные с узбекской культурой, стали частью Года культурного наследия народов России. Напомним, указ о присвоении данного статуса 2022 году подписал российский президент Владимир Путин. По данным портала "Национальная политика РФ", узбеки входят в список многонационального народа России (речь идет об этнических узбеках, являющихся российскими гражданами – Sputnik). Неудивительно, что 7 июня в Общественной палате Российской Федерации (ОПРФ) активно звучала узбекская речь. Дело в том, что ОПРФ в этот день состоялось открытие выставки восточной каллиграфии под поэтичным названием "Ты свет, откуда свет истек". В выставке участвуют 38 картин - это каллиграфические интерпретации переводов на разные языки одного из самых известных произведений Гавриила Державина, оды "Бог".Недавно оду перевели и на узбекский язык – презентация перевода состоялась прямо на открытии выставки. Узбекской версией оды "Бог" занимался переводчик Карим Бахриев, найти которого помог узбекистанский публицист Рахимжон Султанов, рассказал на презентации председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОПРФ Владимир Зорин.По словам Зорина, ода "Бог" была выбрана для перевода не случайно."Эта одна обращена ко всем верам, ко всем религиям, а что такое религия? Основа культурного кода", - сказал он в интервью корреспонденту Sputnik, подчеркнув, что перевод произведения на узбекский язык – это дело, способствующее сближению народов всей Евразии.Не уверен в тех комментариях, которые говорят, что ода переведена на чуть меньшее количество языков, чем Библия и Коран, но это одно из самых переводимых произведений на тему веры человека, - заявил Зорин. – Смысл в том, что все люди едины по общим идейно-нравственным лекалам".Переведенную на узбекский язык оду "Бог" гостям мероприятия зачитали студенты-россияне Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), а также студенты из Узбекистана, обучающиеся в МГЛУ по обмену.Напомним: на данный момент в России также проходят Дни культуры Узбекистана. Восьмого июня в Москве состоится гала-концерт мастеров искусств республики. Среди них государственный камерный оркестр народных инструментов "Согдиана", а также ансамбль песни и танца "Навруз".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"Худо" қасидаси ўзбек тилида Рус шоири Державиннинг "Худо" қасидаси кўплаб тилларга таржима қилинган. Ушбу машҳур асарнинг ўзбек тилига таржима қилиниши - Евроосиё халқлари учун жуда муҳим воқеа - Зорин. 2022-06-08T19:21+0500 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, узбекский язык, валентин зорин, видео