https://uz.sputniknews.ru/20220608/poroshenko-ne-vernulsya-na-ukrainu--25137183.html

Порошенко не вернулся на Украину

Порошенко не вернулся на Украину

Хотя срок его командировки закончился еще 2 июня.

2022-06-08T19:42+0500

2022-06-08T19:42+0500

2022-06-08T19:42+0500

в мире

порошенко

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Петр Порошенко всё еще не вернулся на Украину. На данный момент он находится в Польше, сообщает РИА Новости.Ранее экс-президент заявлял, что был вынужден покинуть Украину для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. При этом журналисты заметили его в другом месте – в Лондоне.Также во вторник Порошенко рассказал, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса, который проходил в Польше.Отмечается, что выехать заграницу политик смог только с третьей попытки. В украинских СМИ появилась информация, что, покинув страну, экс-президент пытается избежать наказания по двадцати уголовным делам.Напомним: После победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине возбудили двадцать уголовных дел против Петра Порошенко. В январе этого года Киевский суд отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. При этом суд обязал его сдать личные документы для выезда за рубеж и не выезжать за пределы Киева без разрешения следователя. Порошенко заявил, что будет обжаловать решение суда, так как оно мешает его политической карьере. Однако суд оставил в силе меру пресечения для политика.Читайте также: Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена

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порошенко, украина