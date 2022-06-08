https://uz.sputniknews.ru/20220608/poroshenko-ne-vernulsya-na-ukrainu--25137183.html
Порошенко не вернулся на Украину
Порошенко не вернулся на Украину
Хотя срок его командировки закончился еще 2 июня.
2022-06-08T19:42+0500
2022-06-08T19:42+0500
2022-06-08T19:42+0500
в мире
порошенко
украина
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Петр Порошенко всё еще не вернулся на Украину. На данный момент он находится в Польше, сообщает РИА Новости.Ранее экс-президент заявлял, что был вынужден покинуть Украину для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. При этом журналисты заметили его в другом месте – в Лондоне.Также во вторник Порошенко рассказал, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса, который проходил в Польше.Отмечается, что выехать заграницу политик смог только с третьей попытки. В украинских СМИ появилась информация, что, покинув страну, экс-президент пытается избежать наказания по двадцати уголовным делам.Напомним: После победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине возбудили двадцать уголовных дел против Петра Порошенко. В январе этого года Киевский суд отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. При этом суд обязал его сдать личные документы для выезда за рубеж и не выезжать за пределы Киева без разрешения следователя. Порошенко заявил, что будет обжаловать решение суда, так как оно мешает его политической карьере. Однако суд оставил в силе меру пресечения для политика.Читайте также: Почему Зеленский не может посадить Порошенко. Спросите у Блинкена
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порошенко, украина
Порошенко не вернулся на Украину
Хотя срок его командировки закончился еще 2 июня.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik
. Петр Порошенко всё еще не вернулся на Украину. На данный момент он находится в Польше, сообщает РИА Новости
.
Ранее экс-президент заявлял, что был вынужден покинуть Украину для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. При этом журналисты заметили его в другом месте – в Лондоне.
Также во вторник Порошенко рассказал, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса, который проходил в Польше.
Отмечается, что выехать заграницу политик смог только с третьей попытки. В украинских СМИ появилась информация, что, покинув страну, экс-президент пытается избежать наказания по двадцати уголовным делам.
"Петр Порошенко, срок заграничной командировки которого истек еще 2 июня, тем не менее, продолжает свое путешествие по Европе. Вчера его видели в польском городе Сопоте", - сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Страна.ua.
Напомним: После победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине возбудили двадцать уголовных дел против Петра Порошенко. В январе этого года Киевский суд отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. При этом суд обязал его сдать личные документы для выезда за рубеж и не выезжать за пределы Киева без разрешения следователя. Порошенко заявил, что будет обжаловать решение суда, так как оно мешает его политической карьере. Однако суд оставил в силе меру пресечения для политика.