https://uz.sputniknews.ru/20220608/ssha-predlojili-rossiyskomu-poslu-otkazatsya-ot-rodiny-25119611.html

США предложили российскому послу отказаться от родины

США предложили российскому послу отказаться от родины

Власти США предлагают российским дипломатам предать родину, а у посольства раздают контакты сотрудников ФБР.

2022-06-08T13:21+0500

2022-06-08T13:21+0500

2022-06-08T13:21+0500

в мире

сша

посол

дипломат

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15284689_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c0f6c111335ac0e2ca4a9ea7285d3e08.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о письме с предложением осудить действия президента Путина, сообщил дипломат в эфире Первого канала.Для этого ему посоветовали обратиться в офис первого зама госсекретаря Штатов, пишет РИА Новости.В ответ на это посольство написало письмо в госдепартамент с требованием разъяснить ситуацию, добавил дипломат.Помимо этого, по его словам, у посольства РФ в США раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. А американские СМИ пишут статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.Ранее о беспрецедентном давлении на российских дипломатов со стороны США говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, ему подвергаются не только сотрудники в Вашингтоне, но и представители дипведомств России по всему миру.Ситуация обострилась после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, посол, дипломат, фбр