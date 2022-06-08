https://uz.sputniknews.ru/20220608/ssha-predlojili-rossiyskomu-poslu-otkazatsya-ot-rodiny-25119611.html
США предложили российскому послу отказаться от родины
США предложили российскому послу отказаться от родины
Власти США предлагают российским дипломатам предать родину, а у посольства раздают контакты сотрудников ФБР.
2022-06-08T13:21+0500
2022-06-08T13:21+0500
2022-06-08T13:21+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о письме с предложением осудить действия президента Путина, сообщил дипломат в эфире Первого канала.Для этого ему посоветовали обратиться в офис первого зама госсекретаря Штатов, пишет РИА Новости.В ответ на это посольство написало письмо в госдепартамент с требованием разъяснить ситуацию, добавил дипломат.Помимо этого, по его словам, у посольства РФ в США раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. А американские СМИ пишут статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.Ранее о беспрецедентном давлении на российских дипломатов со стороны США говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, ему подвергаются не только сотрудники в Вашингтоне, но и представители дипведомств России по всему миру.Ситуация обострилась после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сша, посол, дипломат, фбр
США предложили российскому послу отказаться от родины
Власти США предлагают российским дипломатам предать родину, а у посольства раздают контакты сотрудников ФБР.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о письме с предложением осудить действия президента Путина, сообщил дипломат в эфире Первого канала.
Для этого ему посоветовали обратиться в офис первого зама госсекретаря Штатов, пишет РИА Новости
.
"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", — рассказал посол.
В ответ на это посольство написало письмо в госдепартамент с требованием разъяснить ситуацию, добавил дипломат.
Помимо этого, по его словам, у посольства РФ в США раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. А американские СМИ пишут статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
"Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", — отметил Антонов.
Ранее о беспрецедентном давлении на российских дипломатов со стороны США говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ему подвергаются не только сотрудники в Вашингтоне, но и представители дипведомств России по всему миру.
Ситуация обострилась после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.